MediaTek Dimensity 2000 - konkurent firmy Qualcomm radzi sobie coraz lepiej

Procesory MediaTek można znaleźć w smartfonach Oppo, Realme i Xiaomi. Ostatnio dołączył do tej gromady także OnePlus. Wyjątkowo wydajny SoC MediaTek Dimensity 1200 znalazł się chociażby w ich smartfonie OnePlus Nord 2. Choć Dimensity 1200 można znaleźć nawet we flagowych modelach jak np. Vivo X70, to jeszcze nie ma on podejścia do wiodących chipsetów Samsunga i Qualcomma. To w najbliższym czasie może się zmienić. Okazuje się, że MediaTek szykuje następcę procesora i już zdążyły wypłynąć niektóre informacje na jego temat.

Wszystko wskazuje na to, że plotki okazały się prawdziwe i MediaTek rozpocznie tworzenie chipsetów w procesie 4 nm. Jak informuje portal GizChina, przy okazji Dimensity 2000 zostanie zastosowana ośmiordzeniowa architektura ARMv9. W tym przypadku głównym rdzeniem będzie ARM Cortex-X2 Prime 3.0 GHz. Jest to następca ARM Cortex-X1, który był obecny w wiodących procesorach Exynos i Snapdragon. W Dimensity 2000 znajdą się też trzy rdzenie ARM Cortex-A710 i cztery ARM Cortex-A510. Z taką architekturą bez problemu MediaTek dogoni rywali.

Zmian doczeka się również moduł graficzny. W Dimensity 2000 zostanie zaimplementowany Mali-G710 MC10. Ten ma być szybszy o 20 proc. od G78, którego zastępuje. Jest jeszcze zbyt wcześnie nawet na wstępne wyniki benchmarkowe, lecz kolejny procesor, który będzie można zaimplementować do najwyższej jakości smartfonów to dobra wiadomość dla konsumentów. Zwłaszcza podczas globalnego niedoboru podzespołów.