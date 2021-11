Microsoft przywraca „niebieski ekran śmierci” w Windows 11

Niebieski Ekran Śmierci (Blue Screen of Death) to widok, który nie zwiastuje niczego dobrego dla użytkownika systemu Windows. Jego pojawienie się oznacza najczęściej wystąpienie poważnego błędu systemu operacyjnego, co w najgorszych sytuacjach może się skończyć nawet koniecznością przeinstalowania całego oprogramowania. Nazwa odnosi się natomiast bezpośrednio do charakterystycznego niebieskiego tła na którym do tej pory był wyświetlany komunikat.

Dlaczego piszemy w trybie przeszłym? Nadejście Windowsa 11 przyniosło niespodziewane zmiany, a wspomniane niebieskie tło zostało zastąpione czarnym. Chociaż powód tego działania nie jest do końca znany, możliwe, że Microsoft chciał odejść od niebieskiego ze względu na wykorzystanie tego samego koloru w przypadku innych funkcji systemu.

Wciąż istnieje szansa, że niebieski kolor powróci.

Najnowsza aktualizacja Windowsa 11 w kanałach Beta oraz Release Preview (Build 22000.346) jasno informuje, że oto w przypadku wystąpienia krytycznego błędu, użytkownicy Windowsa ponownie zobaczą niebieski ekran.

Dlaczego Microsoft znów zdecydował się na zmianę? Na ten moment nie wiadomo. Tak naprawdę, nie wiadomo nawet czy wspomniana modyfikacja wyjdzie poza testową wersję aktualizacji. Mimo wszystko osoby, którym komunikat BSoD bezsprzecznie kojarzy się z kolorem nieba, powinny czuć zadowolenie.