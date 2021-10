Miłośnicy Gwiezdnych Wojen stworzyli naturalnej wielkości model X-Winga

Za projektem stoi słynna rosyjska cosplayerka - Ayaala Fiodorova. To właśnie ona wpadła na pomysł stworzenia wyjątkowego modelu, który początkowo miał stanowić wyłącznie tło do jej nowej sesji zdjęciowej. Budowa repliki słynnego myśliwca pochłonęła budżet w wysokości 5000 dolarów, a w prace zostało zaangażowanych w sumie sześć osób. Wynik przeszedł najśmielsze oczekiwania.

Konstrukcja posiada dokładnie takie same rozmiary, jak modele pojazdów wykorzystywanych w filmach George’a Lucasa. Stworzony w całości ze sklejki pojazd posiada 13 metrów długości, a każdy jego element został starannie odwzorowany ze szkiców pochodzących ze scenariusza. W jego budowie uwzględniono nawet miejsce dokujące dla droida pomocniczego R2-D2. Replika X-Winga zostanie umieszczony w parku w Jakucku, gdzie stanie się atrakcją turystyczną.

Reklama

Instagram Wideo

To nie pierwszy raz kiedy słynna modelka wraz ze swoją ekipą przyczyniła się do urzeczywistnienia pojazdu z dużego ekranu. Na początku 2021 roku cały zespół stworzył replikę statku Razor Crest, z popularnego serialu The Mandalorian - także dziejącego się w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Plany sięgają jednak jeszcze dalej.

Fiodorova zdradziła, że następnym projektem miałby być kultowy Sokół Milenium. Biorąc pod uwagę rozmiary filmowej jednostki, może się to okazać nie lada wyzwaniem.