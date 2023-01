Myśliwce pierwszy raz przechwyciły potężny chiński dron

Chiński dron WZ-7 Soaring Dragon nad Japonią

Niedawno japońskie władze zapowiedziały wsparcie dla Tajwanu w przypadku, gdyby Chiny postanowiły dokonać ataku na ten kraj. Nie bez znaczenia jest też fakt, że w Japonii stacjonują okręty należące do Stanów Zjednoczonych. Władzom Chin zależy na ich szpiegowaniu. Każda informacja może okazać się cenna w planach przejęcia Tajwanu. Według CIA, może do tego dojść w ciągu najbliższych 4 lat.

Chińska armia od kilku miesięcy bezustannie zaczepia i prowokuje władze Tajwanu, a teraz również Japonii. Mieszkańcy Tajwanu coraz częściej informują o pojawianiu się na niebie dziwnych pojazdów latających. Mowa tutaj m.in. o najnowszym i jednocześnie najbardziej zaawansowanym w historii dronie chińskiej armii. Jest to Guizhou WZ-7 Soaring Dragon (Szybujący Smok), który wygląda bardzo nietypowo. Z dostępnych informacji wynika, że maszyna należy do klasy HALE. Oznacza to, że może odbywać loty na dużej wysokości, do 18 kilometrów, i zdolna jest do przebywania w powietrzu przez ponad 10 godzin.