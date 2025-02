100 milionów dolarów poszło z dymem. Dramat Rosjan po atakach

Ukraińska armia może mówić o kolejnym wielkim sukcesie. Tym razem udało się wyeliminować z frontu wyrzutnię systemu rakietowego Buk-M3 . To już kolejny w ostatnich tygodniach taki spektakularny atak na elementy tego systemu. Wcześniej udało się zniszczyć bardzo rzadki radar 9S36M wart 40 milionów dolarów, który uzupełnia system Buk-M3. Rosjanie w Ukrainie mają do swojej dyspozycji zaledwie kilka takich systemów.

SZU oceniają, że w trakcie trzech ostatnich ataków wyeliminowano z frontu broń wartą grubo ponad 100 milionów dolarów. Co ciekawe, jeden taki radar jest używany do obsługi nawet sześciu wyrzutni Buk-M3, co oznacza, że Rosjanie po jego zniszczeniu nie mogli prowadzić masowego i precyzyjnego ostrzału ze swoich systemów rakietowych.