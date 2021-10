Naukowcy odkryli nowy gatunek niezniszczalnych niesporczaków... w bursztynie sprzed 16 mln lat

Nowa skamielina, nazwana Paradoryphoribius chronocaribbeus, chociaż liczy sobie 16 mln lat, wcale nie jest tak stara w porównaniu z pozostałymi dwiema, jakimi dysponujemy, czyli Beorn leggi i Milnesium swolenskyi, bo te datuje się odpowiednio na 78 i 98 mln lat! A jak to w ogóle możliwe, że do tej pory znaleźliśmy w sumie tylko te 3 okazy, skoro niesporczaki można znaleźć w praktycznie każdym środowisku i uznawane są za niemal niezniszczalne?



W stanie anabiozy, czyli krańcowego obniżenia aktywności życiowej, mogą przetrwać w temperaturach od prawie zera absolutnego do ponad 150°C, przetrwać nawet 100 lat bez wody, znoszą 1000 razy silniejsze promieniowanie jonizujące niż jakiekolwiek inne zwierzę, ciśnienie 6000 atmosfer, a także ogromne zasolenie, a niestraszna im nawet podróż w kosmos. Odpowiedź jest bardzo prozaiczna, są mikroskopijnej wielkości i praktycznie nie ulegają mineralizacji, więc skamieliny z ich udziałem to ogromna rzadkość.



Biorąc to wszystko pod uwagę śmiało można więc powiedzieć, że naukowcy mieli dużo szczęścia, że znaleźli w ogóle te 3 okazy - w przypadku tego najnowszego zbierali bursztyny z nadzieją na znalezienie w nich insektów, jak mrówki czy termity. Co więcej, temu konkretnemu przyglądali się od miesięcy i tylko traf chciał, że któryś z badaczy zauważył obok mrówek, żuka i kwiatka jeszcze jedno, mierzące zaledwie 0,6 mm ciałko. Szybko okazało się, że to niebywale dobrze zachowany niesporczak z nietkniętym pancerzem chitynowym, co pozwoliło badaczom na przeprowadzenie pierwszych tak dokładnych badań.



Zdjęcie Naukowcy odkryli zupełnie nowy gatunek niesporczaka / royalsocietypublishing.org / materiały prasowe

Co więcej, poza zewnętrzną budową i pazurkami, które były widoczne również u dwóch poprzednich skamielin, nowy okaz pozwolił na wgląd w przewód pokarmowy, co było czynnikiem decydującym dla ustalenia, że to zupełnie nowy gatunek i rodzaj. Poza tym, to właśnie dzięki takim szczegółom możemy zidentyfikować zmiany zachodzące u niesporczaków przez miliony lat:



- Kiedy spojrzy się na zewnętrzną morfologię niesporczaków, można pomyśleć, że w ciałach niesporczaków nie zaszły żadne zmiany. Ale wizualizacja wnętrza P. chronocaribbeus pomogła nam zrozumieć, jakie zmiany zaszły w ich ciałach w ciągu milionów lat. Co więcej, sugeruje, że nawet jeśli niesporczaki są takie same zewnętrznie, to wewnątrz zaszły pewne zmiany - komentują naukowcy.



Pomimo tak ograniczonej liczby dostępnych skamielin niesporczaków, badacze wiedzą, że pochodzą z czasów tzw. eksplozji kambryjskiej, czyli okresu nagłego pojawienia się dużej ilości różnych form organizmów, mającego miejsce ok. 500 mln lat temu.