Niezwykłe nagranie z drona ukazuje wieże startową statku Starship

W ostatnich dniach nie brakuje informacji dotyczących najpotężniejszego w historii systemu transportu kosmicznego, nad którym pieczołowicie pracują inżynierowie firmy SpaceX. To właśnie dzięki niemu w przyszłości ludzkość ma szanse powrócić na Księżyc lub udać się w pierwszą w historii misję na Marsa. Sukces całego przedsięwzięcia może także w dużej mierze przesądzić o kontynuacji całego programu dotyczącego podboju kosmosu przez Elona Muska.

Niedawno na serwisie społecznościowym kontrowersyjnego miliardera pojawił się krótki film. Na nagraniu wykonanym przy pomocy drona można zobaczyć nową wieżę startową, której zadaniem będzie m.in. stabilizacja rakiety podczas startu oraz jej bezpieczne wyhamowanie w trakcie powrotu na ziemie.

Statek Starship - w przeciwieństwie do rakiet Falcon 9 nie będzie bowiem posiadał specjalnych nóg do lądowania. Konkretne wymagania dotyczące masy startowej pojazdu oraz zapotrzebowania na paliwo zmusiło konstruktorów SpaceX do zastosowania innowacyjnego rozwiązania polegającego na "złapaniu" rakiety w locie. Musk uważa, że choć metoda ta niesie ze sobą pewne ryzyko, pozwoli nie tylko zaoszczędzić cenne dolary, ale dodatkowo skrócić czas realizacji całej procedury.

Przykład tego jak miałoby wyglądać wspomniane lądowanie, możemy obejrzeć na poniższej animacji, stworzonej przez fana firmy SpaceX.

Kiedy ludzkość poleci na Marsa?

Przy okazji warto przypomnieć, że niedawno Elon Musk wypowiedział się ponownie o planach dotyczących załogowej misji na Marsa. Zdaniem miliardera w najlepszym przypadku ludzkość dotrze tam za pięć lat, a w najgorszym za dziesięć. Wszystko skupia się wokół prac związanych z rozwojem statku Starship.