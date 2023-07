Nowy sposób Ukraińców. Drony zrzucają miny, które wysadzają Rosjan

Pogromca czołgów czyli mina PTM -3

PTM-3 to radziecka samolikwidująca mina przeciwpancerna z ładunkiem kumulacyjnym. Obudowa miny składa się z tłoczonego stalowego korpusu z wycięciami z boku. To one pozwalają minie wytworzyć efekt ładunku kumulacyjnego, który niszczy wrogi pojazd. Jeśli w ciągu kilkunastu godzin mina nie wybuchnie, wtedy uruchamia się automatycznie proces samolikwidacji.

Zdjęcie Mina PTM -3 / Wikipedia / domena publiczna

Po zrzuceniu na ziemię mina automatycznie się aktywuje, a zapalnik ustawia się w pozycji bojowej. Cały proces trwa ok. 60 sekund.

Mina PTM -3, najważniejsze dane:



Materiał wybuchowy: 1,8 kg TG-40 (60/40 RDX / TNT )

Waga: 4,9 kg

Wymiary (mm): 330 x 84 x 84

Czas samolikwidacji: 16-24 godziny (w zależności od warunków atmosferycznych)

Zakres temperatur użytkowania (°С): -40 do +50

Okres trwałości: 10 lat

Kiedy pojazd opancerzony najeżdża na minę, wtedy wstrząsy powodują eksplozję, a ładunki kumulacyjne przebijają pancerz pojazdu, zabijając przebywającą w nim załogę i trwale uszkadzają pojazd. Mina PTM-3 okazała się idealna dla ukraińskich dronów, które zaczęły stosować nową taktykę ataku rosyjskich czołgów i pojazdów opancerzonych na całej linii frontu.