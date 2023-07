"Tutaj możesz być prawdziwym sobą". Lider talibów chwali Twittera

Co więcej, chociaż bezpośrednio nie odniósł się do słów Anasa Haqqaniego, to właśnie ponownie "podkreślił" swoje zaangażowanie w wolność słowa i na jego koncie pojawił się wiele mówiący wpis o treści "Tutaj możesz być prawdziwym sobą", który nie wygląda najlepiej w tym kontekście.

Bo czy biorąc pod uwagę to, co obecnie dzieje się w Afganistanie (Taliban ograniczył dostęp kobiet do edukacji, zakazał im wykonywania wielu zawodów, ograniczył swobodę poruszania się kobiet w przestrzeni publicznej, a kilka dni temu Ministerstwo Promocji Cnoty i Zapobiegania Występkom nakazało zamknięcie salonów piękności), naprawdę chcemy, aby każdy mógł być prawdziwym sobą?