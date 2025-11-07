Archeolodzy odkryli system fortyfikacji i budynki. Osada sprzed naszej ery

Nowe odkrycia archeologiczne na Cyprze potwierdzają istnienie strategicznie położonej, wielofazowej i starannie zaplanowanej osady sprzed naszej ery. Odkopane fortyfikacje, budynki, przemyślana infrastrukturą i rozmaite przedmioty wskazują na różnorodne aspekty życia w burzliwym okresie przemian historycznych.

Zdjęcie lotnicze z wykopalisk na stanowisku Pyla-Vigla uwidacznia odsłonięte zabudowania.
Zdjęcie lotnicze z wykopalisk na stanowisku Pyla-Vigla uwidacznia odsłonięte zabudowania.123RF/Picsel / Departament Starożytności Cyprumateriał zewnętrzny

Osada sprzed naszej ery. Archeolodzy podali szczegóły o nowych odkryciach

Pyla-Vigla to stanowisko archeologiczne w południowo-wschodnim Cyprze. Leży na płaskowyżu o stromych stokach, z widokiem na Zatokę Larnaki. Na tym obszarze archeolodzy odkryli pozostałości ufortyfikowanej osady z wczesnego okresu hellenistycznego (ok. 325-275 p.n.e.)

Badane w ramach Projektu Archeologicznego Pyla-Koutsopetria (PKAP) ujawniły, że miejsce służyło jako strategiczny posterunek wojskowy. Prowadzone przez wiele lat wykopaliska odsłoniły rozległe fortyfikacje, broń i przedmioty codziennego użytku, dając wgląd w burzliwy okres transformacji Cypru po śmierci Aleksandra Wielkiego, gdy tereny te były pod rządami nowych mocarstw. Teraz poinformowano o nowych odkryciach.

Badania na Cyprze. Zabudowania liczą ponad 2 tys. lat

O najnowszych wynikach badań poinformowali specjaliści z Departamentu Starożytności Cypru. Archeolodzy zidentyfikowali centralną część płaskowyżu jako obszar mieszkalny, gdzie odkopano kilka pomieszczeń - pozostałości po co najmniej czterech budynkach.

Największa odnaleziona budowla powstała na planie prostokąta i składa się z szeregu podobnych pomieszczeń, które w późniejszym okresie funkcjonowania osady zostały dodatkowo podzielone ścianami. Ponadto odkryto odpływy, kamienne zbiorniki i inne przemyślane zabiegi ułatwiające codzienne życie.

Badania stanowiska na Cyprze. Osada tętniąca życiem

Badania odkrytych budynków i infrastruktury pozwoliły wywnioskować, że istniała tu dobrze zaplanowana, wielofazowa osada, a znalezione w okolicy pomieszczeń przedmioty, takie jak ceramika i narzędzia, wskazują na to, że teren tętnił życiem - na co dzień tu gotowano, pito, jedzono, a także ozdabiano domostwa.

- Życie codzienne w tej wczesnohellenistycznej społeczności wojskowej na Cyprze najwyraźniej obejmowało zadania, które łączyły życie w małym gospodarstwie domowym z życiem w większej wspólnocie i pracy - podsumowano w komunikacie Departamentu Starożytności.

