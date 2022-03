Legenda głosi, że setki lat temu głaz Sesho-seki nieopodal japońskiego Nasu stał się więzieniem dla demona. Nazywano go "kamieniem śmierci", bowiem według wierzeń każdego, kto go dotknął, czekała śmierć.

Niedawno Sesho-seki głaz pękł na pół. To według wierzeń zła wróżba. Oznacza to bowiem, że demon został uwolniony i sprowadzi na świat liczne nieszczęścia.

Można dopatrzeć się w tej historii odległego podobieństwa do greckiego mitu o Pandorze. Według Hezjoda otworzyła puszkę, z której na świat uciekły nieznane wcześniej śmierć, choroby i cierpienia.

Tak kamień wyglądał jeszcze w całości:

Zdjęcie Tak japoński "kamień śmierci", Seisho-seki, wyglądał jeszcze w całości / WikimediaCommons / Wikimedia

A tak wygląda po pęknięciu na pół:

Historia Sesho-seki, "kamienia zagłady"

Historia Sessho-seki jest częścią bogatej japońskiej mitologii. Na początku XII wieku na tronie Japonii zasiadał cesarz Toba. Jedną z postaci na jego dworze była piękna i inteligentna Tamamo-no-Mae. Na cesarskim dworze zawiązano spisek na życie władcy, a piękność miała go uwieść i zabić.

Spisek ten się nie powiódł, a piękność została zdemaskowana jako demon kitsune. Tamamo-no-mae została zabita przez wojowników, a jej ciało zamieniło w głaz, który stał się wieczną pułapką dla demona.

Pierwotnie głaz był wielki, ale któregoś razu głosy demona dobiegły do przechadzającego się w pobliżu buddyjskiego mnicha. Postanowił demona wypędzić. Głaz pękł wtedy na wiele mniejszych kamieni, które rozrzucono po całym kraju. Sessho-seki miał być tym, w którym demon pozostał.

Pękające kamienie? To nic nienaturalnego

W początku marca kamień Sesho-seki pękł na pół. Z czysto naukowego punktu widzenia ma w tym nic niezwykłego. Mamy tutaj do czynienia z wietrzeniem mrozowym. Pod wpływem przechodzenia temperatury na ujemną lub dodatnią w perspektywie dobowej woda w szczelinach głazu zamarza i rozmarza. Prowadzi to do rozpierania skały i jej finalnego rozpadu. Podczas wiosny, kiedy temperatura często przeskakuje przez zero, zjawisko może zachodzić z dużą intensywnością. Zdjęcie z Japonii dodatkowo przedstawia, że dookoła Seshi-seki znajduje się wiele podobnych mniejszych kamieni, które uległy dezintegracji mrozowej.

Miejsce było często odwiedzane przez turystów i w 1957 głaz został wpisany na listę historycznych obiektów. Grupa lokalnych przewodników, opiekująca się terenem, gdzie znajduje się "kamień śmierci" wyraziła swoje żal z powodu uszkodzenia, ale przyznała, że to po prostu skutek działania sił natury.