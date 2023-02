To miał być zwykły, rutynowy lot samolotu linii easyJet z Islandii do Wielkiej Brytanii, który trwa ok. 2 godzin. Po 40 minutach lotu piloci samolotu zauważyli, że na niebie pojawiło się jedno z najpiękniejszych zjawisk atmosferycznych, czyli zorza polarna. Ten widok ogromnie poruszył pasażerów, ale nie wszyscy zdążyli zorzę sfotografować.

W tej sytuacji piloci postanowili zrobić pasażerom niezwykły prezent i po chwili samolot wykonał obrót o 360 stopni. Ten wyjątkowy manewr został zauważony przez pasjonatów śledzących lecące samoloty w serwisie Flightradar24. Na trasie lotu maszyny easyJet pojawiła się efektowna pętla.