Pokazali w akcji najpotężniejszy na świecie system obrony. Jest nagranie

Izrael jest nieustannie atakowany rakietowo przez różne ugrupowania terrorystyczne wspierane przez wrogie kraje. Armia zbudowała i oddała do użytku najpotężniejsze na świecie systemy obrony. Najnowszy z nich właśnie został pokazany w akcji. Władze Izraela ogłosiły, że zakończyły z powodzeniem testy morskiej wersji swojej słynnej Żelaznej Kopuły, która nosi nazwę C-Dome. Lądowa Żelazna Kopuła weszła do użytku w 2011 roku i szybko zyskała uznanie na całym świecie ze względu na swoją skuteczność.

C-Dome, czyli morska wersja Żelaznej Kopuły

Dane wskazują, że sprawdza się ona w 90% przypadków ataków z użyciem rakiet. Izraelski koncern zbrojeniowy Rafael Advanced Defense System postanowił zatem stworzyć podobny system dla marynarki wojennej. C-Dome jest o wiele bardziej zaawansowany technologicznie od wersji lądowej. Atrybutem systemu jest zapewnienie 360-stopniowej ochrony statków, zamiast w postaci ograniczonego łuku, jak to jest w przypadku wersji lądowej.

C-Dome to system wyrzutni, które mogą jednocześnie pomieścić do 10 pocisków. Dodatkowo nie potrzebuje dedykowanego systemu radarowego do pracy. Zamiast tego łączy się z radarem statku. Zapewnia on ochronę danych obiektów na dystansie od kilku do 70 kilometrów. Skuteczność ocenia się na ponad 95%

Izrael ma najlepszy na świecie system obrony powietrznej

— Izraelska Marynarka Wojenna, Ministerstwo Obrony Izraela IMDO i Rafael Advanced Defense Systems zakończyły zaawansowany test przechwytywania C-Dome, który symulował rzeczywiste zagrożenia i obejmował skuteczne wykrywanie i przechwytywanie celów przez system w trudnych scenariuszach — poinformowało Ministerstwo Obrony w poście na Twitterze.

Armia pokazała działanie C-Dome na przykładzie korwety Sa’ar 6. Morska Żelazna Kopuła spełniła swoje zadanie perfekcyjnie. Izrael zamówił w Niemczech cztery korwety typu Sa’ar 6, bazujące na zmodyfikowanym projekcie Braunschweig (Korvette 130), będącym odmianą MEKO A100 (Mehrzweck-Kombination). Trzeba tutaj mocno podkreślić, że systemy obronne Izraela muszą stawić czoła czasem naprawdę gigantycznym atakom rakietowym, w trakcie których ugrupowania terrorystyczne potrafią wystrzelić w kierunku miast nawet 1500 najróżniejszych pocisków.

Żelazna Kopuła (Iron Dome) i C-Dome są najważniejszymi systemami obrony kraju. Na drugim poziomie znajduje się system średniego zasięgu o nazwie Proca Dawida. Tymczasem warstwę nuklearną, przeznaczoną do zwalczania celów orbitalnych czy międzykontynentalnych pocisków balistycznych, są pociski Arrow 2 i Arrow 3. Jak podaje armia Izraela, zasięg tych ostatnich wynosi nawet 2400 kilometrów.