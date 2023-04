Potężna broń dla Wojska Polskiego. To nowość programu Pilica+

44 wyrzutnie iLauncher i ponad 700 pocisków

Polska Agencja Uzbrojenia pochwaliła się, że podpisany kontrakt z brytyjskim koncernem to obecnie największe tego typu przedsięwzięcie na systemy krótkiego zasięgu klasy SHORAD wśród wszystkich krajów należących obecnie do NATO. Pokazuje to, że Wojsko Polskie w niesamowicie szybki sposób rozwija się, by zapewnić bezpieczeństwo obywatelom na wszystkich możliwych płaszczyznach.

— Jesteśmy dumni, że Polska wybrała rakiety CAMM na oręż swojego warstwowego systemu obrony powietrznej. Nabierająca rozmachu współpraca polsko-brytyjska zapewni Polsce istotny wzrost zdolności obrony powietrznej i zbliży do siebie nasze przemysły zbrojeniowe, gwarantując suwerenność militarną i wspierając miejsca pracy w obu krajach — przyznał Chris Allam z brytyjskiego koncernu MBDA.

Program Pilica+ to system obrony krótkiego zasięgu

Zadaniem programu ZRA Pilica+, w ramach Wojsk Obrony Przeciwlotniczej Sił Powietrznych, będzie bezpośrednia ochrona ważnych obiektów, w tym lotnisk, a także uzupełnienie stref ognia zestawów rakietowych obrony powietrznej krótkiego (Narew) i średniego zasięgu (Wisła) na małych i bardzo małych wysokościach, a także bezpośrednia osłona jednostek ogniowych systemu Wisła.

Pociski CAMM mają zasięgu 25 kilometrów, a wersja ER umożliwia wykorzystanie pocisków przeciwlotniczych o zwiększonym zasięgu, mogących niszczyć cele odległe nawet o ponad 45 kilometrów. Przy okazji tematu programu Pilica+ nie można nie wspomnieć o podpisaniu w ubiegłym miesiącu umowy na dostawę 22 zdolnych do przerzutu stacji radiolokacyjnych (ZDPSR) Bystra dla Wojska Polskiego. Ich termin dostawy przewidziany jest na lata 2026-2028, a wartość umowy wynosi nieco ponad miliard złotych.