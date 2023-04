Ukraińcy chwalą się systemem Patriot. Pierwsze takie nagranie

Ukraina już gotowa do startu wielkiej ofensywy

Ukraina ma teraz do dyspozycji kilka tych potężnych systemów. Zostały one dostarczone bezpośrednio przez Stany Zjednoczone, Niemcy i Holandię. W przypadku USA, ma to być najnowsza wersja systemu. Analitycy uważają, że jest to jedna lub dwie baterie zawierające 6 wyrzutni pocisków PAC-3 MSE oraz starszych PAC-2 i PAC-3. System wspiera radar AN/MPQ-65 oraz jedno stanowisko ECS.

Oprócz Patriotów, w Ukrainie już pojawiły się lub niebawem pojawią się również systemy obrony powietrznej o nazwie NASAM, HAWK, IRIS-T i SAMP/T. Wszystkie razem zapewnią wystarczającą ochronę ludności cywilnej i strategicznych obiektów. Dostarczenie tych systemów do naszego wschodniego sąsiada ma związek z szykowaną wielką ofensywą w okupowanych przez Rosjan obwodach.

Czym są zestawy MIM-104 Patriot?

MIM-104 Patriot to amerykański system antyrakietowy opracowany przez firmę Raytheon. Składa się z lotniczego pocisku przechwytującego i systemu radarowego o wysokiej wydajności. Prawdopodobieństwo zaangażowania samolotu wynosi 0,8-0,9, natomiast pocisku taktycznego 0,6-0,8. Jak podaje Pentagon, koszt jednego pocisku to ok. 3 miliony dolarów.

System może być wykorzystany do zwalczania wrogich samolotów, rakiet balistycznych i pocisków manewrujących. Rakiety obronne, w zależności od użytego pocisku, mogą niszczyć cele na odległość ok. 100 kilometrów i do wysokości 30 kilometrów. W obliczu posiadania tych systemów przez Ukrainę, Rosja może stać się bezradna w kwestii realizacji skutecznych ataków na obiekty.