Przyjmują ją 2 mln Polaków. A może powodować wady płodu

Metformina jest jednym z najczęściej przepisywanych leków przeciw cukrzycy typu 2. Przepisuje się ją także w leczeniu insulinooporności i zespołu metabolicznego (często związanego z otyłością). Lek ten przyjmuje w Polsce około 2 mln osób, na całym świecie ponad 150 milionów.

Najnowsze doniesienia wskazują, że może nie być obojętna dla rozwoju płodowego. Jeśli metforminę przyjmuje mężczyzna, ryzyko wystąpienia wrodzonej wady genitaliów u jego dziecka jest trzykrotnie wyższe niż średnia w populacji. Donoszą o tym badacze w pracy opublikowanej dziś (30 marca) w "Annals of Internal Medicine".

Wrodzone wady genitaliów - co to oznacza?

Wady obserwowane u noworodków płci męskiej, których ojcowie przyjmują metforminę, dotyczą genitaliów. Jest to spodziectwo, czyli nieprawidłowa lokalizacja ujścia cewki moczowej. Znajduje się ono na brzusznej stronie prącia zamiast wierzchołka żołędzi. Często defekt jest niewielki, zdarzają się jednak cięższe przypadki tej wady, gdy ujście cewki znajduje się znacznie bliżej moszny.

Wadę leczy się operacyjnie, zwykle między 6 a 24 miesiącem życia. Jest kilka różnych technik takich zabiegów, zależnych od stopnia wady.

Na występowanie wady może odpowiadać wpływ metforminy na proces powstawania plemników. Zwiększenia częstotliwości wad nie zaobserwowano bowiem ani u rodzeństwa noworodków z wadami, ani u dzieci ojców, którzy przyjmują insulinę. Na podobny efekt wskazują też wcześniejsze badania na zwierzętach.

Metformina jest bezpieczna i skutecznie reguluje poziom glukozy we krwi Maarten Wensink, epidemiolog, Uniwersytet Południowej Danii, autor pracy naukowej

Nie wolno odstawiać metforminy bez konsultacji z lekarzem

Naukowcy przestrzegają, żeby leku nie odstawiać z dnia na dzień, bo wpływa on na poziom cukru we krwi. Jego wzrost nie jest obojętny dla zdrowia. Każdą decyzję o przerwaniu przyjmowania leków należy skonsultować z lekarzem - przypominają.

Podkreślają też, że spodziectwo jest wadą występującą u jednego na około trzysta noworodków. Przyjmowanie metforminy przez ojca zwiększa to ryzyko do jednego na sto urodzeń. W podobnym stopniu, jak wynika z innych badań, ryzyko to zwiększa dieta wegetariańska stosowana przez ciężarną matkę.

Autorzy pracy naukowej podkreślają też, że ma ona charakter obserwacyjny i wstępny. To, że za częstsze występowanie takich wad u noworodków odpowiada lek, trzeba będzie jednoznacznie potwierdzić w kolejnych badaniach. Metformina jest lekiem bezpiecznym, stosowanym od lat 50. ubiegłego wieku. Jej najczęstszym ubocznym skutkiem są problemy jelitowe.