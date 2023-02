Atak na UFO: pierwsza próba nieudana

Pilot F-16 miał dostać zezwolenie na zestrzelenie obiektu i postanowił zakończyć temat UFO jednym pociskiem krótkiego zasięgu AIM-9X Sidewinders. Posiadają one czujniki termiczne, które zazwyczaj precyzyjnie nakierowują rakietę na cel. Tym razem stało się inaczej - pilot zauważył, że pocisk chybił, a UFO leci dalej. Nie wiadomo, co stało się z wystrzeloną rakietą, której upadek mógł zagrozić mieszkańcom na terenach, nad którymi doszło do zestrzelenia UFO.



F-16 wystrzelił kolejny pocisk krótkiego zasięgu AIM-9X Sidewinders, który tym razem osiągnął cel i rozerwał UFO na kawałki. Szczątki niezidentyfikowanego obiektu latającego spadły na ziemię lub do wody, ale do tej pory nie udało się ich znaleźć. Podobnie, jak szczątków pozostałych obiektów UFO zestrzelonych w ostatnich dniach przez myśliwce armii amerykańskiej.



Sekretarz obrony USA, Lloyd Austin powiedział, że niezidentyfikowane obiekty latające zestrzelone w ostatnim czasie nad USA nie stwarzają zagrożenia militarnego dla nikogo na ziemi. Przyznał, że w tej sprawie nadal "zbierają informacje" i nikt tak naprawdę nie wie, czym były te obiekty i kto je stworzył.



Te obiekty stanowią natomiast zagrożenie dla lotnictwa cywilnego i - być może - zbierają dane wywiadowcze. Do tej pory nie udało nam się znaleźć szczątków tych obiektów Sekretarz obrony USA, Lloyd Austin