UFO w Meksyku? Ciała "obcych" pokazano w kongresie

Miłośnicy zjawiska UFO mają kolejne powody do satysfakcji. W meksykańskim kongresie odbyła się prezentacja ciał dwóch małych istot, które rzekomo mają pochodzić z kosmosu. Za tym wydarzeniem stoi Jaime Maussan - jeden z najbardziej popularnych dziennikarzy w Meksyku - który od lat pasjonuje się także zjawiskiem UFO. Kilku meksykańskich kongresmenów okazało się fanami jego cotygodniowego programu o UFO i zgodzili się go zaprosić do gmachu parlamentu.