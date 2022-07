Całkiem niedawno dowiedzieliśmy się, że meteor, który eksplodował w 2013 roku na niebie ponad Czelabińskiem, był zaangażowany w proces uformowania się Księżyca, a teraz w pyle meteorytowym odkryto unikalne kryształy. Nigdy dotąd nie widziano ich w meteorytach.

Unikalny skład pyłu meteorytu czelabińskiego

Superbolid miał średnicę ok. 18 metrów i masę wynoszącą do 10 tysięcy ton. Po jego eksplozji, na Ziemię spadło niewiele jego szczątków. Jednak naukowcom udało się znaleźć je i poddać wnikliwym analizom. Najnowsze badania, przeprowadzono za pomocą najbardziej zaawansowanych obecnie na świecie mikroskopów elektronowych. Uczeni odkryli w próbkach unikalne kryształy.

Reklama

Zdjęcie Kryształy odkryte w meteorycie czelabińskim / Taskaev et al. / materiały prasowe

Co niezwykłe, są one tak małe, że nawet większość mikroskopów elektronowych ma trudność z ich zobrazowaniem. Owe struktury wyglądają jak "kwazi-sferyczne" lub "prawie kuliste" muszle oraz heksagonalne pręty. Analizy rentgenowskie wykazały, że mamy tu do czynienia z kryształami zbudowanymi z grafitu, a dokładnie z nanogromadami fullerenu C60 lub poliheksacyklooktadekanami C18 H12.

Meteoryt czelabiński pomógł stworzyć Księżyc?

Naukowcy uważają, że takie struktury mogły uformować się na skutek wysokiej temperatury i ogromnego ciśnienia, które towarzyszyły przejściu meteoru przez atmosferę, a następnie jego eksplozji. Uczeni chcą teraz sprawdzić inne odkryte meteoryty pod kątem występowania w nich unikalnych kryształów. Jeśli ich tam nie znajdą, będzie to oznaczało, że pył meteorytu czelabińskiego jest jedyny w swoim rodzaju.

Wcześniejsze badania szczątków meteorytu czelabińskiego pokazały, że przeszedł on dwa zderzenia z innymi kosmicznymi skałami. Jedno miało miejsce 4,5 mld lat temu, a drugie ok. 50 mln lat temu. To pierwsze pokrywa się ze starożytnym zderzeniem, które oderwało fragment młodej Ziemi, tworząc Księżyc. Miało to miejsce ok. 4,5 mld lat temu. Wiele wskazuje, że meteor czelabiński był fragmentem większego obiektu, który doprowadził do powstania naszego naturalnego satelity.