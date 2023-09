USA pokazały najpotężniejszy samolot w historii ludzkości

150 egzemplarzy B-21 Raider

Docelowo planowana jest budowa 150 egzemplarzy B-21 Raider. Cena jednego samolotu, ma według producenta, wynieść ok. 511 milionów dolarów, a całościowy koszt programu oszacowano na 80 miliardów dolarów. — B-21 jest najbardziej zaawansowanym samolotem wojskowym jaki kiedykolwiek zbudowano i jest efektem pionierskich innowacji oraz technologicznej doskonałości — powiedział Doug Young, dyrektor generalny Northrop Grumman.

Co ciekawe, w rzeczywistości nie powstał ani jeden prototyp, bo pojazd od początku do końca był projektowany w komputerze, więc obecnie testowana pierwsza maszyna nie skończy na śmietniku, tylko będzie w pełni uzbrojona i trafi do armii. Bombowiec strategiczny B-21 Raider to następca słynnego B-2 Spirit, B-1B Lancer i zasłużonych w boju B-52 Stratofortress. Pentagon zapowiedział, że za nieco ponad dwa miesiące będą mogły one wziąć udział w akcjach, gdyby w międzyczasie Rosja najechała któryś z krajów NATO.