Satelita USA zarejestrował dwa zniszczone rosyjskie okręty

Okręt podwodny zniszczony pociskiem manewrującym

To ogromna strata dla rosyjskiej Floty Czarnomorskiej. Oba okręty przybyły na Krym tuż przed wybuchem wojny w Ukrainie. Prawdopodobnie Putin chciał naprawić uszkodzony "Mińsk" i za jego pomocą w odpowiednim momencie dokonać desantu na Odessę, ale już nic takiego się nie stanie.

"Mińsk" to okręt projektu 775 klasy Ropucha, będący ciężką jednostką desantu żołnierzy. Ciekawostką jest fakt, że zbudowano go w Stoczni Gdańskiej. Te jednostki mogą przewozić cały batalion żołnierzy z ciężkim sprzętem. Tymczasem "Rostów nad Donem" to okręt podwodny klasy Kilo, służący do patrolowania wybrzeża. Na swoim pokładzie ma pociski manewrujące klasy Kalibr. Wykorzystywany był do ataków rakietowych na ukraińską infrastrukturę oraz do patrolowania płytkich wód przybrzeżnych.

Udany ukraiński atak na rosyjskie okręty znajdujące się na Krymie to nie przypadek. Przypominamy, że w ostatnich dwóch tygodniach, HUR wyeliminował jedyny na wojnie potężny radar Podlet-E, systemy obrony S-300, S-400 i Pancyr oraz specjalny system wykrywania obiektów napowierzchniowych NEVA-B. Wszystkie te urządzenia chroniły porty na Krymie. Ich utrata sprawiła, że Ukraińcy wykorzystali dziurę w obronie i zniszczyli dwa okręty.