Sony Walkman powraca

W dobie multimedialnych smartfonów ciężko wprowadzić sprzęt nastawiony na konkretny rodzaj aktywności. Współczesne telefony służą nam do komunikacji, przeglądania internetu, rozrywki i wielu innych. Gdzie w tym wszystkim miejsce na sprzęt, który zapewni tylko jedną z wymienionych rzeczy?

Tak naprawdę Sony nie celuje w rynek mainstreamowy. Nie można oczekiwać od współczesnego Walkmana dotarcia do osób, które na co dzień korzystają z aplikacji streamingowych, ani nie mają żadnych wspomnień związanych z klasycznym sprzętem grającym. Co innego ci, którzy swoją młodość spędzili z muzyką rodem z kaset, a dziś oczekują wysokiej jakości dźwięku.

Odtwarzacz dla koneserów?

Z myślą o takich osobach Sony opracowało NW-A306, czyli przenośny odtwarzacz muzyki nawiązujący do uwielbianego przez wielu Walkmana. Urządzenie ma posiadać niewielki ekran dotykowy i opierać się na systemie operacyjnym Android 12. Tak, dobrze myślicie — najnowszy Walkman pozwoli na słuchanie muzyki z apek typu Spotify czy YouTube Music.

Warto jednak zastanowić się nad stworzeniem własnej kolekcji muzyki w najlepszych formatach. NW-A306 od Sony posiadać będzie cyfrowy wzmacniacz S-Master HX. Obsłuży bez problemów format Native DSD, a muzyczne doznania zostaną poprawione przez sztuczną inteligencję, która poprawi jakość plików.

Stary i nowy jednocześnie

Patrząc na grafiki zaprezentowane przez Sony można odnieść wrażenie, że zaprezentowany model ma specyficzny design. Mamy jak najbardziej do czynienia z nowoczesnym urządzeniem, które nie jest smartfonem — mimo to, przypomina modele sprzed kilku dobrych lat.

W żadnym wypadku nie urąga to właściwościom sprzętu. Frezowane aluminium nie tylko będzie świetne w dotyku, ale i funkcjonalne. Zdaniem producenta, ma pozytywnie wpływać na dźwięk basu i niską impedancję.

Nowoczesny Walkman będzie ważył 113 gramów przy wymiarach 56,5 x 98,4 x 11,8 mm. Czas ładowania baterii wyniesie około 3,5 godziny i pozwoli na słuchanie muzyki 36 godzin bez przerwy. Nie znamy jeszcze ani ceny, ani konkretnej daty premiery tego urządzenia. Co ciekawe, zdaniem niektórych serwisów za nową zabawkę od Sony trzeba będzie zapłacić przynajmniej 250 dolarów.

Sprzęt dla specyficznej grupy odbiorców

Wielu z nas z pewnością machnie ręką i nie wykaże zainteresowania nowym sprzętem. Nic dziwnego — wystarczy, że smartfony są całkiem spore i kosztują niemało. Czy aby na pewno warto zaopatrywać się w jeszcze więcej elektroniki do robienia czegoś, co i tak dostępne jest na telefonie?

Tym bardziej że cena NW-A306 to nie koniec wydatków. Aby wykorzystać jego pełną moc, przydadzą się porządne słuchawki, a takie również nie kosztują mało. Mimo to, dla tych kilku wspomnień... może faktycznie warto?