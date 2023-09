Zażartował w samolocie i trafił do aresztu. Może spędzić 15 lat w więzieniu

Zszokowany mężczyzna natychmiast zgłosił tę sprawę do ochrony lotniska, która błyskawicznie podjęła interwencję. Pasażer mówiący o zagrożeniu został zatrzymany. Okazało się, że to Kenneth Lee Szogas. Tłumaczył się, że nie zdawał sobie sprawy, że może to być potraktowane tak poważnie. Ale bardzo się mylił - został natychmiast oskarżony o zakłócenie porządku i stworzenie zagrożenia dla życia ludzi.

Kenneth Lee Szogas trafił do aresztu i dowiedział się, że grozi mu kara 15 lat więzienia. Początkowo myślał, że to jest żart, ale szybko przekonał się, że w takich sprawach nie ma co liczyć na poczucie humoru prokuratorów. Istnieje niepisana zasada, że kara powinna mieć charakter odstraszający dla innych, potencjalnych chętnych do robienia żartów z tak poważnej sprawy.