Czekasz na Windows 12? Microsoft ujawnił istotne informacje

Microsoft pracuje nad Windows 12 i według wielu plotek, a nawet informacji pochodzących wprost od partnerów giganta z Redmond, nowy system operacyjny miał zadebiutować w drugiej połowie tego roku. Czy tak rzeczywiście się stanie? Firma przerwała milczenie i uchyliła rąbka tajemnicy w kwestii tegorocznych planów związanych z okienkami.

Windows 11 otrzyma w tym roku dwie duże aktualizacje

Microsoft na oficjalnym blogu okienek potwierdził, że w drodze jest duża aktualizacja o nazwie "Windows 11 wersja 24H2". To uaktualnienie zostanie udostępnione w drugiej połowie 2024 r. i ma wprowadzić naprawdę mnóstwo nowości. Wiele z nich zostanie opartych na generatywnej AI, na co gigant z Redmond przeznacza obecnie duże środki.

Plotki mówią o tym, że premiera aktualizacji 24H2 dla Windows 11 odbędzie się w okolicy września 2024 r., czego Microsoft jednak na razie nie potwierdza. Dokładny termin poznamy bliżej planowanego debiutu. Natomiast w ciągu kilku najbliższych tygodni zostanie udostępniona inna aktualizacja.

W marcu Windows 11 otrzyma inne duże uaktualnienie, które powstaje pod nazwą Moment 5. Jest ono bardzo ważne przede wszystkim dla użytkowników z krajów Unii Europejskiej. Microsoft planuje dostosować się pod kątem przepisów DMA, które będą obowiązywać od przyszłego miesiąca. W ten sposób będzie istniała m.in. możliwość usunięcia przeglądarki Edge.

Windows 12 nie zadebiutuje w 2024 roku

Niestety przy okazji potwierdzenia aktualizacji Windows 11 24H2 Microsoft dał do zrozumienia, że Windows 12 nie zostanie wprowadzony do oferty w tym roku. Nastąpi to później i plotki o skróceniu harmonogramu wydawniczego okienek do trzech lat okazały się być nietrafione. Na nowy system operacyjny trzeba będzie po prostu poczekać dłużej.

Windows 12 zadebiutuje więc najwcześniej w 2025 r. Obecna generacja systemu operacyjnego została wprowadzona na rynek jesienią 2021 r. i nastąpiło to po sześciu latach od premiery Windows 10. Na pocieszenie jest fakt, że obecne okienka nadal są rozwijane i w tym roku mają dostać naprawdę mnóstwo nowości. Będą to nie tylko funkcje oparte na sztucznej inteligencji, ale także wiele innych rozwiązań.