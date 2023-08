Intel Core 14. gen. będą droższe. Znamy ceny i specyfikację procesorów

Intel szykuje się do premiery procesorów z serii Core 14. gen., które to nie zostały dochowane w tajemnicy do premiery. Najpierw do sieci przedostała się specyfikacja techniczna nowych CPU. Teraz poznajemy ceny Intel Core 14. gen. Niestety czekają nas podwyżki i to niemałe, bo sięgające kilkunastu proc.

Zdjęcie Intel Core / Intel / materiały prasowe