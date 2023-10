Intel Core i9-14900K ustanawia nowy rekord w podkręcaniu procesorów

Intel wprowadził niedawno do oferty desktopowe procesory z serii Raptor Lake Refresh. Topowym CPU z nowej linii jest Core i9-14900K, który ma ogromny potencjał podczas overclockingu. Do tego stopnia, że na nowym układzie udało się ustanowić nowy rekord świata w podkręcaniu procesorów!

Intel Core i9-14900K z nowym rekordem podkręcania

Intel Core i9-14900K został umieszczony na płycie głównej Asus ROG Maximus Z790 APEX Encore, na której udało się go podkręcić do wartości aż 9,1 GHz! Nie było to proste zadania. W trakcie bicia rekordu wykorzystano tylko osiem rdzeni P bez aktywnego hyperthreadingu. Całość schładzano ciekłym helem, który pozwolił na obniżenie temperatury poniżej granicy 250 stopni Celsjusza.

ROG Maximus Z790 APEX Encore to płyta główna, którą Asus opracował z myślą o ekstremalnych zastosowaniach. Użytkownicy lubujący się w podkręcaniu z pewnością powinni zwrócić uwagę na ten produkt. Co prawda w normalnych warunkach nie da się uzyskać aż tak dużych częstotliwości, ale i tak właściciele Intel Core i9-14900K z pewnością będą mogli go znacząco przetaktować względem oryginalnych zegarów.

Asus pochwalił się na własnym profilu, że z wykorzystaniem ROG Maximus Z790 APEX Encore udało mu się uzyskać cztery rekordy świata, w tym dla częstotliwości pracy pamięci DDR5 w postaci aż 11614 MT/s czy w benchmarku Cinebench R20.