LG Gram Fold to kolejny laptop z dziwacznym ekranem, który się rozkłada

Składane laptopy to przyszłość i taką wizję mają wybrani producenci elektroniki. Wśród nich jest Lenovo, które jakiś czas temu pochwaliło się takim sprzętem. Teraz dołączają do nich Koreańczycy z LG wraz z modelem Gram Fold.

Składany laptop LG Gram Fold oferuje różne tryby pracy

LG Gram Fold to składany laptop, który otrzymał ekran OLED-owy o przekątnej 17 cali (po rozłożeniu) oraz rozdzielczości 1920 × 2560 pikseli. Wyświetlacz pozwala na pracę z użyciem dotyku i po złożeniu może pełnić funkcję 12-calowego notebooka. Zastosowań dla takiego rozwiązania jest wiele, co można zobaczyć na załączonych do artykułu grafikach.

Za obliczenia w LG Gram Fold odpowiada energooszczędny procesor Intel Core i5 13. generacji. Układ jest wspomagany przez 16 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5. Natomiast na dane przeznaczono szybki dysk SSD NVMe 4. gen. o pojemności 512 GB.

Zdjęcie LG Gram Fold to laptop o wielu zastosowaniach / LG / materiały prasowe

LG Gram Fold ma również baterię 72 Wh oraz głośniki ze wsparciem dla dźwięku przestrzennego Dolby Atmos. Na wyposażeniu składanego laptopa są również dwa porty USB C, z których jeden wspiera standardy USB 4/Thunderbolt 4. Całość waży 1,25 kg i pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 11.

"Gram Fold reprezentuje nowy poziom najwyższej jakości, do którego osiągnięcia firma dążyła przez ostatnią dekadę. Wyznacza standardy dla laptopów. Naszym celem jest przekraczanie granic i oferowanie naszym klientom nowego stylu życia dzięki laptopowi, którego wszyscy pozazdroszczą." - komentuje premierę komputera Kim Seon-hyung, dyrektor marketingu w LG Elekctronics

Komputer, którego nie kupisz

Jeśli podoba wam się LG Gram Fold i już planujecie zakup tej maszyny, to musimy trochę ostudzić wasze zapały. Najpierw cena, która została ustalona na poziomie aż 4,99 mln wonów, co daje nam równowartość aż 16 tys. zł. Ponadto składany laptop nie będzie produkowany masowo i powstanie tylko określona liczba egzemplarzy. Sprzęt będzie można zakupić w Korei Południowej, czyli rodzimym kraju producenta.

Zdjęcie Z LG Gram Fold można pracować na różne sposoby / LG / materiały prasowe

Warto dodać, że 200 pierwszych klientów może liczyć na zniżkę w postaci aż 1 mln wonów, czyli około 3,2 tys. zł. Ponadto otrzymają oni liczne dodatki. Wśród nich jest myszka Bluetooth, specjalny rysik do pracy z ekranem czy roczna subskrypcja Microsoft 365 oraz pakiet Gram Office.