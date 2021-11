Microsoft zwiększa tempo wdrażania systemu Windows 11

Wraz z premierą systemu Windows 11, firma Microsoft obiecała stopniowe udostępnianie najnowszego systemu wszystkim osobom spełniającym wymagania sprzętowe. Teraz technologiczny gigant podkręca tempo i oferuje aktualizacje dla każdego komputera pracującego na Windowsie 10 w wersji 2004 lub nowszej. Warunek? Musimy mieć zainstalowaną poprawką serwisową z 14 września 2021 r. Jeśli spełniamy powyższe wymagania, powiadomienie umożliwiające aktualizację pojawi się w usłudze Windows Update.

Wraz z powyższą informacją, Microsoft potwierdził również start wdrażania kolejnej dużej aktualizacji dla Windowsa 10. Poprawka z listopada 2021 roku powinna się już pojawiać na większości komputerów. Jest to bez wątpienia dobra nowina dla osób pragnących pozostać przy dotychczasowym rozwiązaniu.

Co nowego przynosi Windows 11?

Główne zmiany w Windows 11 dotyczą przede wszystkim interfejsu nowego systemu. Popularne Menu Start zostało przypięte do paska zadań i pozbyło się kontrowersyjnych kafelków. Zamiast tych ostatnich, dostaliśmy skróty najważniejszych aplikacji, ułożone w bardziej przejrzysty sposób. Nowe są także układy, grupy i pulpity, co może w znaczący sposób ułatwić pracę wielozadaniową i organizację. Popularny Eksplorator Windows, sklep Microsoftu oraz inne najczęściej używane programy otrzymały odświeżony wygląd pasujący do Windowsa 11. Powróciły także widżety - wśród nich Kalendarz, Pogoda czy najnowsze newsy.

Windows 11 działa także szybciej oraz bezpieczniej. Microsoft zapewnia, że w przypadku nowej wersji systemu możemy liczyć na szybsze ładowanie aplikacji oraz krótszy czas wybudzania się ze stanu uśpienia.

