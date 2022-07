50 najwspanialszych miejsc świata 2022. Co z Polską?

Tegoroczne wakacje to dla wielu osób pierwszy moment od czasu wybuchu pandemii COVID-19, by spakować walizkę i wyjechać na długo wyczekiwany urlop. Jeśli jeszcze nie wybraliście odpowiedniego miejsca, to z pomocą przychodzi TIME i jego lista 50 Najwspanialszych Miejsc Świata 2022, które zostały wskazane przez międzynarodową sieć korespondentów i współpracowników magazynu.



TIME prezentuje 50 Najwspanialszych Miejsc Świata

W zestawieniu znajdują się zarówno nieśmiertelne klasyki typu Wielka Rafa Koralowa, gdzie podziwiać można nie tylko podwodne cuda natury, ale i wysiłki organizacji zajmujących się ochroną środowiska, jak i miejsca mniej popularne turystycznie, choćby naszpikowana nowymi technologiami stolica Korei Południowej, czyli Seul.



Równie niezłomna jak wyzwania 2022 roku jest nadzieja, że poprzez podróże można znaleźć zrozumienie i zbudować połączenie międzyludzkie. Tak więc, gdy większość światowej populacji jest teraz zaszczepiona przeciwko COVID-19, podróżnicy ponownie ruszają w drogę - i w przestworza - czytamy na stronie TIME.

Zaczynamy od Ameryki Północnej, gdzie na liście pojawia się kilka dość kontrowersyjnych wyborów, jak choćby Detroit, które przez lata słynęło raczej ze swojego "wymierania" niż wyjątkowej urody. TIME wskazuje też na Miami, Portland, San Francisco czy liczące dosłownie kilka tysięcy mieszkańców Park City w stanie Utah, gdzie znajdują się obiekty sportowe z Igrzysk Olimpijskich w Salt Lake City.



We wskazaniach nie brakuje też kanadyjskiego Toronto, małego miasteczka dla surferów Tofino czy Ilulissat na Grenlandii nad zatoką Disko, nazywaną często Wielkim Kanionem Koła Podbiegunowego. Fani cieplejszych klimatów powinna zaś zwrócić uwagę na Jamajkę i meksykańską plażę Riviera Nayarit.

Jeśli chodzi o Amerykę Południową, to na liście TIME znalazły się górzyste argentyńskie miasto Salta i wioska El Chaltén w Parku Narodowym Lodowców. Mamy też Wyspę Wielkanocną i Galapagos, a fanom ogromnych metropolii poleca się kolumbijską Bogotę i brazylijskie Sao Paulo.



Najwspanialsze miejsca regionu Azja-Pacyfik to zdaniem międzynarodowej społeczności indyjskie Krala i Ahmedabad, japońskie wyspy Setouchi i Kiusiu, wspomniany już koreański Seul, a także Bali oraz filipińska wyspa Boracay.



Podczas wizyty w Australii nie można zapomnieć o Wielkiej Rafie Koralowej i portowym mieście Fremantle, a w Nowej Zelandii trzeba zobaczyć Queenstown. Warto też pamiętać o Bhutanie i jedwabnym szlaku w Uzbekistanie.

Środkowy Wschód to zdecydowanie Katar i Doha, zwracające na siebie uwagę za sprawą Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2022, a także Ras Al Khaimah w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. A jeśli do Afryki, to koniecznie Nairobi, Kigali, Franschhoek, Park Narodowy Dolnej Zambezi oraz Park Narodowy Hwange.

Na koniec zostawiliśmy sobie Europę, bo tu zdecydowanie najłatwiej będzie nam dotrzeć jeszcze w tegoroczne wakacje - niestety na liście nie znalazło się żadne miejsce z Polski i pozostaje mieć nadzieję, że zmieni się to w przyszłym roku. Co zatem zdaniem TIME szczególnie warto zobaczyć w tym roku na Starym Kontynencie?

czeski ośrodek górsk i Dolní Morava, gdzie na turystów czekają takie atrakcje, jak Mamucia Kolejka Górska, najdłuższa wisząca kładka piesza na świecie Sky Bridge 721 czy ścieżka w obłokach, czyli taras widokowy o długości 710 m;

gdzie na turystów czekają takie atrakcje, jak Mamucia Kolejka Górska, najdłuższa wisząca kładka piesza na świecie Sky Bridge 721 czy ścieżka w obłokach, czyli taras widokowy o długości 710 m; angielskie hrabstwo Devon z m.in. wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO fragmentem wybrzeża zwanym Jurassic Coast;

z m.in. wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO fragmentem wybrzeża zwanym Jurassic Coast; szkockie miasto Portree na wyspie Skye;

na wyspie Skye; francuska Marsylia ,

, duńska Kopenhaga ,

, szwedzkie Skellefteå ,

, hiszpańska Walencja ,

, włoski region Kalabria ,

, greckie Saloniki ,

, litewskie Kowno ,

, portugalskie Madera i region Alentejo.

TIME ma też propozycję dla niestrudzonych i przy okazji chyba najbogatszych podróżników, bo w tym roku w zestawieniu mamy też region arktyczny oraz... Międzynarodową Stację Kosmiczną, która po wieloletniej przerwie ponownie przyjmuje turystów.