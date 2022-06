To może być propozycja jedynie dla miliarderów, których stać na zakup szerokokadłubowych odrzutowców. Niemiecka firma Lufthansa Technik AG będąca częścią niemieckiego przewoźnika opracowała projekt przerobienia samolotu Airbus A330 w luksusowego, prywatnego jeta. Projektanci postawili przed sobą jeden cel: wnętrze samolotu ma w możliwie największym stopniu przypominać to, co do tej pory było znane jedynie z super-jachtów. Tak powstał pomysł opracowania kabiny VIP EXPLORER.

Zdjęcie Samolot został zaprojektowany tak, aby zaspokoić wymagania najbardziej bogatych klientów /zdjęcie: Lufthansa Technik AG / domena publiczna

Airbus A330 niczym super-jacht

Niemieccy projektanci uznali, że dla najbogatszych klientów luksusowy samolot to nie tylko środek lokomocji, ale także rodzaj domu podczas dalekich podróży. W dobie pandemii wielu z nich zmieniło swoje zwyczaje i po lądowaniu na lotnisku często nie opuszczali pokładu własnego odrzutowca ze względów bezpieczeństwa. Miliarderzy zaczęli traktować prywatne samoloty niczym mobilne biura, w których można przyjmować gości i przeprowadzać spotkania biznesowe. I to właśnie dla takich osób powstał projekt VIP EXPLORER.



Zdjęcie Na pokładzie przewidziano nawet pomieszczenie do masażu / zdjęcie: Lufthansa Technik AG / domena publiczna

Na pokładzie przerobionego Airbusa A330 ma być zupełna nowość w historii lotnictwa. Kiedy samolot będzie zaparkowany na płycie lotniska, z przedniej części samolotu ma się wysuwać... specjalna weranda, która zamieni ten przedział samolotu w luksusowy, otwarty salon. Pasażerowie będą się mogli dzięki temu poczuć jak na pokładzie super-jachtu.





Zdjęcie Wysuwana weranda - takie rozwiązania do tej pory były znane jedynie z super-jachtów /zdjęcie: Lufthansa Technik AG / domena publiczna

Podobieństwo przerobionego Airbusa do superjachtów jest praktycznie na każdym kroku. Dla pasażerów zaprojektowano specjalne apartamenty przypominające kabiny na jachcie.



Zdjęcie Apartament na pokładzie samolotu przypomina futurystyczny projekt ze stacji kosmicznych /zdjęcie: Lufthansa Technik AG / domena publiczna

Bardzo ważnym elementem projektu są potężne ekrany na suficie, które będą mogły wyświetlać dowolne obrazy. Dzięki temu pasażerowie mogą mieć wrażenie, jakby podróżowali powietrznym "kabrioletem". Złudzenie otwartej przestrzeni ma być poruszające - zadbano o najdrobniejsze szczegóły.



Zdjęcie Ekrany zamontowane na suficie będą mogły transmitować obraz z kamer zamocowanych na kadłubie samolotu /zdjęcie: Lufthansa Technik AG / domena publiczna

Jeśli tylko będzie taka potrzeba, główny salon samolotu może zamienić się w nocny klub lub luksusowe biuro. Na ekranach mogą pojawić się dowolne obrazy, które będą symulować rozgwieżdżone niebo albo... morskie głębiny.



Zdjęcie Pasażerowie będą mogli się poczuć niczym podczas rejsu łodzią podwodną /zdjęcie: Lufthansa Technik AG / domena publiczna

Podczas targów lotniczych w Genewie niemiecka firma zaproponowała jeszcze coś absolutnie specjalnego. To garaż na motocykle umieszczony w luku bagażowym, który został zaprojektowany we współpracy z firmą Brabus (specjalizującą się w tuningu samochodów). Swoje zabawki miliarderzy będą mogli podziwiać przez szklane tafle zamocowane w podłodze głównego pokładu samolotu.



Zdjęcie Motory w garażu będzie można obserwować przez szklaną podłogę głównego salonu /zdjęcie: Lufthansa Technik AG / domena publiczna

Czy znajdą się chętni do zakupu powietrznego super-jachtu?

Firma Lufthansa Technik AG zapewnia, że ich projekt już wzbudził ogromne zainteresowanie wśród najbogatszych klientów. To nie tylko arabscy szejkowie czy właściciele największych koncernów, ale także tour-operatorzy wycieczek oferujący luksusowe podróże dookoła świata. Jeśli ktoś jest gotowy zapłacić 100-200 tysięcy dolarów za tygodniową wycieczkę, to oczekuje podróży w komforcie na najwyższym poziomie. Kabina VIP EXPLORER z pewnością go nie rozczaruje.