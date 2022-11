Aż trudno uwierzyć, że im się udało! Zmieścili na nich 30 tys. roślin

Biuro Stefano Boeri Architetti pochwaliło się swoim najnowszym projektem, za sprawą którego Dubaj doczeka się słynnego już Wertykalnego Lasu, czyli w tym wypadku dwóch budynków mieszkalno-użytkowych bogato obsadzonych roślinnością. Ta zapewniać ma mieszkańcom tak potrzebny kontakt z naturą i schronienie przed słońcem, a jednocześnie zmniejszać zapotrzebowanie energetyczne konstrukcji, działając jak naturalna klimatyzacja. Warto też podkreślić, że to najnowszy przedstawiciel nagradzanej rodziny "zielonych" budynków tych architektów, które możemy już oglądać we Włoszech, Chinach, Albanii czy Holandii.



Vertical Forest, czyli las w domu

Vertical Forest w Dubaju przyjmie formę dwóch przyciągających wzrok wieżowców ułożonych w kształt litery V i połączonych wspólnym podium. Zwężające się ku górze wieże osiągną wysokość odpowiednio 190 i 150 m, oferować będą przestronne balkony i tarasy, a na ich fasadach znajdzie się ponad 2600 drzew i 27 000 krzewów, a także szereg szklarni i ogrodów hydroponicznych.

A że w Dubaju mamy do czynienia z bardzo suchym klimatem, to duży nacisk położono także na ochronę wody i obok systemu jej recyklingu w budynkach zainstalowany zostanie pewien system odsalania. Co więcej, budynki zmniejszą zużycie energii elektrycznej nie tylko przez naturalne chłodzenie konstrukcji, ale sporą instalację fotowoltaiczną zdolną do wytwarzania 5100 kWh czystej energii.

Projekt wieżowców Vertical Forest w Dubaju został zaprezentowany podczas konferencji klimatycznej COP27, która odbywa się do 18 listopada w Szarm el-Szejk w Egipcie. Przewidywana data ukończenia budynków nie została jeszcze podana, a przedstawiciel Stefano Boeri Architetti podkreślił, że wciąż trwają prace nad projektem (m.in. jego trwałością w tych trudnych warunkach), więc pewnie trochę poczekamy.

Projekt, zlecony przez Impact One, to pierwszy prototyp pionowego lasu dla obszaru MENA (Bliski Wschód i Afryka Północna), w celu zintegrowania korzyści płynących z leśnictwa miejskiego, takich jak absorpcja drobnych cząstek pyłu, regulacja i redukcja mikroklimatu efektu cieplarnianego wraz z innowacjami w ramach zarządzania systemem wodnym w suchym klimacie i optymalizacji produkcji energii ze źródeł odnawialnych tłumaczy biuro Stefano Boeri Architetti.