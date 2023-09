Jak Agent 007. Szpiegowskie tunele czekają

Kiedyś tak tajne, że chronione ustawą o tajemnicy urzędowej, a teraz atrakcja turystyczna. Architekci stojący za singapurskim Gardens by the Bay i londyńską elektrownią Battersea Power Station czekają na zgodę na przekształcenie tajnych tuneli z II wojny światową w wyjątkową atrakcję dla zwiedzających.



A mowa o tunelach Kingsway Exchange, zlokalizowanych ok. 40 metrów poniżej stacji metra Chancery Lane w High Holborn, które zbudowano w latach czterdziestych XX wieku, aby chronić londyńczyków przed bombardowaniami podczas II wojny światowej i to był ostatni raz, kiedy były otwarte dla "publiczności".

Później były siedzibą Zarządu Operacji Specjalnych, czyli tajnej agencji rządowej, będącej odnogą słynnego MI6 i prawdziwą inspiracją dla "Q Branch", czyli fikcyjnego działu naukowo-rozwojowego brytyjskiego wywiadu w serii książek z Jamesem Bondem w roli głównej!



Następnie zostały rozbudowane, by zostać Kingsway Telephone Exchange, która w czasie zimnej wojny pełniła funkcję wewnętrznej centrali komunikacyjnej. W efekcie była domem dla sieci składającej się z 5000 kabli miejskich i 200 pracowników obsługujących linie telefoniczne.