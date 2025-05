Bezpośrednie połączenie kolejowe z Polski do Chorwacji już w czerwcu

PKP Intercity przedstawiło właśnie szczegóły nowego połączenia z Polski do Chorwacji, które z wielką pompą ogłoszono w ostatnich dniach. Polskie koleje zapowiadają wygodną i ekologiczną alternatywę dla podróży samochodem czy samolotem. Pociąg z Warszawy do Rijeki będzie pokonywał trasę przez pięć państw: Polskę, Czechy, Austrię, Słowenię i Chorwację. Podróż, choć potrwa ponad 18 godzin, zapewni pasażerom komfortowe warunki i możliwość podziwiania malowniczych krajobrazów Europy Środkowej.

- Wygodny, ekologiczny transport. Wielu Polaków korzystało z jazdy samochodem, która jest bardziej uciążliwa i droższa - przekonywał minister infrastruktury Dariusz Klimczak podczas konferencji zorganizowanej na warszawskim Dworcu Zachodnim.

Jak podaje PKP Intercity, skład zatrzyma się w kluczowych miastach, takich jak Ostrawa, Wiedeń czy Lublana, co otwiera dodatkowe możliwości dla podróżnych zainteresowanych zwiedzaniem tych miejsc. Co ważne, nowe połączenie umożliwi również bezpośredni dojazd do Słowenii, do której obecnie nie ma bezprzesiadkowego połączenia kolejowego z Polski.

Cztery kursy w tygodniu i przystępne ceny

Premier Donald Tusk zapowiedział, że pociągi na trasie Warszawa-Rijeka będą kursowały cztery razy w tygodniu, co daje podróżnym elastyczność w planowaniu wakacji. Ceny biletów zaczynają się od 193 zł, co czyni tę opcję konkurencyjną wobec innych środków transportu. Prezes PKP Intercity, Janusz Malinowski, jest przekonany, że połączenie stanie się prawdziwym hitem, podobnie jak uruchomiony na przełomie 2024 i 2025 roku "Baltic Express" z Pragi na polskie Wybrzeże. W sezonie letnim zaplanowano aż 74 kursy do Chorwacji, co świadczy o ambitnych planach przewoźnika.

Komfort i ekologia

Pociągi na tej trasie będą składały się z wagonów należących do taboru PKP Intercity, co gwarantuje wysoki standard podróży. Nie zdecydowano jeszcze, czy skład będzie nosił nazwę "Sobieski", na bazie którego (kursującego obecnie do Wiednia) tworzona jest nowa trasa. Podróż koleją to także bardziej ekologiczna alternatywa dla lotów czy podróży samochodem, co podkreśla zarówno przewoźnik, jak i przedstawiciele rządu. W dobie rosnącej świadomości ekologicznej może to być dodatkowy atut dla wielu pasażerów.

Chorwacja coraz popularniejsza wśród Polaków

Chorwacja od lat cieszy się ogromną popularnością wśród polskich turystów. W 2024 roku kraj ten odwiedziło ponad 1,16 mln Polaków, co stanowi wzrost o 7,5% w porównaniu z rokiem poprzednim. Bezpośrednie połączenie kolejowe z pewnością ułatwi dostęp do takich miejsc jak Rijeka czy Dubrownik, szczególnie dla osób ceniących wygodę i unikających stresu związanego z przesiadkami.

Kulisy przygotowań

Uruchomienie połączenia wymagało intensywnych negocjacji z władzami Czech, Austrii, Słowenii i Chorwacji. Jak podkreślał minister infrastruktury Dariusz Klimczak, kluczowe było uzyskanie zgody krajów tranzytowych. Ostateczne porozumienia zostały podpisane, co pozwoliło na finalizację projektu. Informacje o nowym połączeniu po raz pierwszy pojawiły się na początku kwietnia, a premier Tusk ogłosił jego start 18 maja na platformie X, wzbudzając entuzjazm wśród podróżnych.

Chorwackie reakcje na połączenie kolejowe z Polski

Choć Polacy z entuzjazmem przyjęli wiadomość o nowym połączeniu, opinie Chorwatów są bardziej zróżnicowane. Niektórzy widzą w tym szansę na zwiększenie liczby turystów, inni obawiają się większego obciążenia infrastruktury turystycznej. Niemniej jednak, nowe połączenie to krok w stronę zacieśnienia współpracy między krajami i promocji turystyki w regionie.

Bezpośredni pociąg z Polski do Chorwacji to długo wyczekiwana nowość, która ma szansę stać się hitem wakacyjnym 2025 roku. Przystępne ceny, komfort podróży i możliwość zwiedzania kilku krajów po drodze to atuty, które mogą przyciągnąć zarówno miłośników kolei, jak i tych, którzy szukają alternatywy dla tradycyjnych form transportu. Szczegółowy rozkład jazdy i informacje o rezerwacjach mają zostać podane wkrótce, ale już teraz warto zaplanować letnią podróż nad Adriatyk

