Dzień seniora i bilet za 1 zł

Dokładnie 14 listopada obchodzony będzie ogólnopolski dzień seniora. Z tej okazji osoby starsze mogą odebrać nie tylko czekoladki i życzenia, ale i odbyć podróż najszybszym pociągiem w Polsce. Z okazji święta wszystkie osoby powyżej 60. roku życia będą mogły kupić bilet PKP Pendolino za 1 zł.

Bilet za symboliczną złotówkę to świetna okazja do odbycia ciekawej podróży czy odwiedzenia bliskich i znajomych. Co ważne, seniorzy będą mogli skorzystać z promocji w całej Polsce, a promocja dotyczy nie tylko Pendolino, lecz również innych pociągów. Tani bilet będzie można kupić na pociągi:

Pendolino

TLK

Intercity

Express InterCity

Promocja Podróż za Złotówkę jest skierowana dla seniorów i obejmuje wszystkie przejazdy 14 listopada - bez znaczenia są trasy czy ich długość. Można zatem śmiało wybrać się w dowolnym kierunku w naszym kraju. Pamiętajmy, że oferta dotyczy przejazdów w wagonach 2. klasy.

Podróż za Złotówkę - jak kupić bilet PKP?

Aby kupić bilet PKP za 1 zł, można skorzystać z kilku opcji. Po pierwsze, bilety w promocyjnych cenach są dostępne w kasach biletowych na dworcach. Poza tym możliwe jest również skorzystanie z automatów biletowych, aplikacji mobilnych, strony internetowej, czy nawet dokonać zakupu u konduktora pociągu.

Udział w promocji należy zgłosić osobie wydającej bilet, lub poprzez zaznaczenie okienka "Promocja - Podróż za złotówkę dla Seniora (14 listopada)" - jeżeli bilet kupujemy online. Co ważne, w przypadku przesiadki, należy dokonać osobnego zakupu i również wybrać promocję.

Masz już bilet? Uzyskaj zwrot

Co zrobić, jeżeli jako seniorzy mamy już kupiony bilet na 14 listopada po tradycyjnej cenie? Na szczęście PKP pomyślało o tym scenariuszu. W takiej sytuacji wystarczy zgłosić się do konduktora pociągu, a ten wyda specjalne poświadczenie. To umożliwi nam uzyskanie zwrotu różnicy w cenie.

Nie pozostaje nic innego, jak zarezerwowanie przejazdu na dzień seniora. Dla osób powyżej 60 roku życia jest to świetna okazja do odwiedzenia wybranego miejsca w Polsce za symboliczną kwotę. Warto pospieszyć się z rezerwacją, aby skorzystać z dogodnych połączeń.