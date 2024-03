Spis treści: 01 Zła pogoda na wakacjach

02 Pada deszcz? Dostaniesz rekompensatę

03 Ubezpieczenie od deszczu - też to mamy

Zła pogoda na wakacjach

Przed wyjazdem na wakacje (zwłaszcza te drogie i do odległych miejsc) często zastanawiamy się nad wieloma rzeczami. Przykładem może być pogoda - czy dopisze nam podczas urlopu? Deszcz i burza skutecznie popsują nasze plany związane ze zwiedzaniem, a przecież nikt nie chce maszerować w trakcie tropikalnych opadów. A te mogą przytrafić się w różnych miejscach na świecie, choćby w egzotycznej Azji. O ile z reguły w Singapurze czy Malezji jest bardzo ciepło, to deszcz potrafi tam być naprawdę wredny.

Pewien hotel z Singapuru postanowił wyjść nieco naprzeciw oczekiwaniom gości i wprowadza do swojej oferty nową usługę. Nie ma jednak mowy o modleniu się o dobrą pogodę czy gwarantowanie, że żadna kropla z nieba nie spadnie. Chodzi o swego rodzaju... ubezpieczenie. O co dokładnie chodzi?

Pada deszcz? Dostaniesz rekompensatę

Włodarze hotelu InterContinental Singapore wpadli na pomysł, aby wprowadzić do świata turystyki coś zupełnie nowego. W ich hotelu do oferty dodany został pakiet "Rain Resist Bliss". To usługa, w ramach której deszcz będzie turystom niestraszny. Jak to działa? W dużym skrócie, w przypadku opadów deszczu podczas ich pobytu otrzymają odpowiednią rekompensatę.

Zasady są proste. Aby hotel wypłacił odszkodowanie, deszcz musi padać przez ponad 120 minut w ciągu 4-godzinnego okna w ramach jednej doby pobytu. Jeżeli jesteśmy w hotelu przez tydzień, a np. w środę między 16 a 20 przez 2 godziny i 1 sekundę będzie padać, to otrzymamy zwrot o wartości 1 doby w naszym pokoju. Nie ma jednak mowy o gotówce czy zwrocie na kartę. Goście otrzymają specjalny voucher do wykorzystania w hotelu w ciągu jednego tygodnia. Można za to kupić obiady w restauracjach, czy skorzystać z innych usług oferowanych przez obiekt.

Zanim jednak ruszycie po bilety do niewielkiego państewka w Azji pamiętajcie, że omawiany hotel nie należy do najtańszych. Pakiet ten dotyczy określonych apartamentów oferowanych przez hotel. Mniejsze z nich kosztują od 633 dolarów za noc, a niektóre (np. prezydencki) to koszt nawet 3349 USD za jedną noc.

Ubezpieczenie od deszczu - też to mamy

Nie jest to aż tak duża rewolucja, bo ubezpieczenie od deszczu to coś, co pojawiło się w biurach podróży już jakiś czas temu. Na przykład biuro podróży Itaka oferuje specjalne pakiety na niektóre ze swoich wycieczek. Klienci mogą skorzystać z kilku wariantów ubezpieczenia:

69 zł za pobyt do 8 dni

121 zł od 9 do 11 dni

154 zł od 14 do 16 dni

Oferta obowiązuje w przypadku wyjazdów do określonych miejsc w danych terminach, np. podczas wycieczki w maju do Grecji czy listopadowej eskapadzie do Egiptu. Wakacje będą udane - albo zwrócą nam trochę kasy.