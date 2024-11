Spis treści: 01 Świetne wieści dla pasażerów z Bydgoszczy

02 Kilka lotów tygodniowo

03 Lotnisko w Bydgoszczy rozwinie skrzydła?

Świetne wieści dla pasażerów z Bydgoszczy

Lotnisko w Bydgoszczy jest regionalnym portem lotniczym, który ustępuje tym z największym miast w Polsce. Relatywnie uboga siatka połączeń zostanie jednak wkrótce rozbudowana i to o trasę oferowaną przez tradycyjną linię lotniczą. Wszystko dzięki powrotowi znanego niemieckiego przewoźnika.

Już w przyszłym roku, a konkretniej od 27 kwietnia 2025 roku z lotniska w Bydgoszczy startować będą samoloty linii Lufthansa. Niemiecki przewoźnik ogłosił, że wznawia swoje dawne połączenie na trasie Bydgoszcz-Frankfurt. To świetne wieści dla pasażerów chcących lecieć dalej w świat. Lotnisko we Frankfurcie to jeden z największych hubów przesiadkowych na świecie. Oznacza to, że z jedną przesiadką z Bydgoszczy dolecimy np. do USA, Kanady, Japonii czy Singapuru. Słowem, praktycznie wszędzie.

Kilka lotów tygodniowo

Loty z Bydgoszczy do Frankfurtu będą realizowane 5 razy w tygodniu - w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki i niedziele. Wylot z Niemiec odbędzie się o 12:30, a lądowanie w woj. kujawsko-pomorskim planowane jest na 14:00. Podróż w drugą stronę rozpocznie się o 14:35 z lądowaniem we Frankfurcie o 16:05.

Trasa będzie obsługiwana przez wąskokadłubowe Bombardiery CRJ-900. Niewielkie maszyny są w stanie pomieścić na pokładzie niespełna 90 pasażerów, którzy miejsca zajmą na fotelach w układzie 2-2.

Zdjęcie Bombardier CRJ-900 (zdj. ilustracyjne) / Michal Adamowski/REPORTER / East News

Lotnisko w Bydgoszczy rozwinie skrzydła?

Nowa trasa Lufthansy z Bydgoszczy to świetne wieści zarówno dla pasażerów głodnych zwiedzania świata, jak i szeroko rozumianego biznesu. To plus dla regionu, który zyska w przyszłym roku bezpośrednie połączenie z kluczowym europejskim hubem.

Loty będą też stanowić ważne uzupełnienie siatki połączeń. Obecnie z Bydgoszczy można latać m.in. do Warszawy (PLL LOT), Dublina, Londynu, Bristolu i Birmingham (Ryanair).