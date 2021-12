Pierwsze innowacyjne urządzenie do oczyszczania miejskiego powietrza stanęło przy ulicy Macedońskiej na Starym Mieście w Belgradzie. Szklana konstrukcja zawierająca 600 litrów wody wykorzystuje mikroalgi do absorpcji dwutlenku węgla i produkcji tlenu.

"Ciekłe drzewo" jest pomysłem Instytutu Badań Multidyscyplinarnych na Uniwersytecie Belgradzkim. Celowo zostały wykorzystane do niego mikroalgi, ponieważ, jak się okazuje, są one od 10 do 50 razy bardziej wydajne niż drzewa.

Jeden Liquid 3 potrafi zastępować dwa 10-letnie dorosłe żywe drzewa lub 200 metrów kwadratowych trawnika. Pomysłodawcy informują, że urządzenie nie ma na celu zastąpienia lasów i zieleni miejskiej. Obecność takich konstrukcji jest bardzo ważna w tym miejscach na terenie miasta, gdzie zbyt gęsta zabudowa nie pozwala na zasadzenie nowych drzew.

Belgrad walczy z brudnym powietrzem

Belgrad jest czwartym najbardziej zanieczyszczonym miastem w Serbii. Głównymi winowajcami są elektrownie węglowe znajdujące się w pobliżu miasta. Według organizacji HEAL (European Health and Environment Alliance) są to jedne z najbardziej zanieczyszczających atmosferę zakładów w Europie, w których przestrzeganie norm jest dalekie od ideału.

Nie tylko Belgrad mierzy się z problemem zanieczyszczenia powietrza. Większość regionu Bałkanów zmaga się ze smogiem pojawiającym się w sezonie jesienno-zimowych. Zdaniem niektórych aktywistów w chłodniejszej porze roku zanieczyszczenie powietrza jest tak duże, że można je wręcz zobaczyć, wyczuć zapach, a nawet "posmakować".

