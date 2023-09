Co za widok! Niewiarygodna platforma widokowa inspirowana... wikingami

Jeśli nie przekonuje was tolkienowska nazwa Ring of Bjólfur, to może przekonają was widoki, jakie będzie można podziwiać z platformy zainstalowanej na zboczu góry na wysokości 600 metrów. Konstrukcja będzie miała średnicę 32 metrów i zostanie wyposażona w chodnik i ławki, umożliwiając odwiedzającym podziwianie wspaniałych widoków na Seydisfjordur, długi i wąski fiord ze stromymi górami, a także na Ocean Atlantycki.

Islandia z nową "wikingową" atrakcją

A mowa o nowej islandzkiej atrakcji, która jak wyjaśniają autorzy projektu, została nazwana na cześć Wikinga Bjólfura, który jako pierwszy osiedlił się w Seydisfjordur i prawdopodobnie został pochowany wysoko w górach:

Tradycją Wikingów jest grzebanie najcenniejszych rzeczy, w tym biżuterii i broni. W związku z tym Pierścień Bjólfura symbolizuje cenny srebrny pierścień należący do Bjólfura, przodka ludu fiordu wyjaśniają autorzy pomysłu.

Zdjęcie Co za widok! Ring of Bjólfur z pewnością przyciągnie tłumy / materiały prasowe

Reklama

Co ciekawe, surowe warunki panujące w okolicy wpłynęły znacząco na wybór materiałów na punkt widokowy. Zostanie on zbudowany głównie z betonu i zakotwiony w czterech miejscach, z wewnętrzną balustradą wykonaną z lokalnie pozyskiwanego modrzewia srebrnego i zewnętrzną balustradą ze słupków ze stali nierdzewnej.

Pierścień Bjólfuru to zwycięski projekt konkursu architektonicznego ogłoszonego przez władze lokalne w 2021 roku, a jego twórcą jest zespół złożony z Esja Architecture, Arkibygg Arkitektar, ANNA Landslagsarkitekt, Kjartan Mogensen i AXA Nordic.

Budowa ma się rozpocząć jeszcze w tym roku i pochłonąć ok. 1,4 mln dolarów, a zakończenie projektu zaplanowano na koniec 2024 roku.