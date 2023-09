Cuda historii i kultury nie dla każdego. Grecja ogranicza liczbę turystów

Akropol nie dla każdego. Jest limit odwiedzających

Planujecie wycieczkę do Aten i nie wyobrażacie sobie, by na liście zabytków obowiązkowych do zobaczenia zabrakło akropolu, który jest domem dla zbioru historycznych ruin, budynków i artefaktów (w tym Partenonu, czyli świątyni poświęconej bogini Atenie)?

Z takiego założenia wychodzi duża część odwiedzających Grecję, co prowadzi niestety do nadmiernej koncentracji ruchu turystycznego. To wyjątkowe miejsce przyciąga turystów z całego świata, w efekcie czego każdego dnia przewija się przez nie ok. 23 tys. osób (takie dane podała w sierpniu grecka minister kultury, Lina Mendoni).



Oznacza to, że jest ono zatłoczone i agresywnie skomercjalizowane, co prowadzi nie tylko do przyspieszonej degradacji obiektu, ale i obniża poziom estetycznych doznań turystów. Z tego powodu Grecja zdecydowała się ograniczyć liczbę turystów, jacy każdego dnia mogą dotrzeć na ateński Akropol.