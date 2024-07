Czy w Polsce jest czysto? Ten ranking zaskakuje

Spis treści: 01 Najczystsze kraje świata

02 Czy w Polsce jest czysto? Ranking

03 Jak nas widzą? Jest zdecydowanie lepiej

Najczystsze kraje świata

Na stronie World Population Review możemy znaleźć ranking najczystszych państw świata. To z niego dowiadujemy się, że niepodważalnym numerem 1 jest Dania. Kraj, w którym czyste ulice łączą się z wieloma drogami rowerowymi, recyklingiem i czystymi, odnawialnymi źródłami energii. W podobnej sytuacji znajdują się też inne europejskie kraje, jak choćby Finlandia czy Szwecja.

Nie brak też przedstawicieli innych kontynentów, bo wysoko znalazła się choćby Japonia czy Nowa Zelandia. A gdzie w tym wszystkim jest Polska? Niestety, pozycja naszego kraju pozostawia wiele do życzenia. Można by rzec, że... jest u nas brudno.

Reklama

Czy w Polsce jest czysto? Ranking

Ranking przygotowany przez WPR został stworzony w oparciu o Environmental Performance Index, czyli zbiór czynników i kategorii, w których ocenia się dany kraj i jego czystość. Wysoka liczba punktów to lepsze miejsce w rankingu. Te można zdobyć dzięki odpowiedniemu przetwarzaniu odpadów, źródłom czystej energii i efektywności danego społeczeństwa pod względem wykorzystywania surowców. Tak wygląda topowa dziesiątka i, dla porównania, miejsce Polski:

Dania UK Finlandia Malta Szwecja Luksemburg Słowenia Austria Szwajcaria Islandia

I na 46. miejscu Polska. Według rankingu, przegrywamy z m.in. Botswaną, Litwą, Belgią czy Cyprem. O ile czystość na ulicach mamy w porządku, to źle wypada energetyka (oparta na węglu) i kilka innych kwestii. Brzmi niesprawiedliwie, a może w punkt? Co ciekawe, innego zdania są zagraniczni turyści.

Jak nas widzą? Jest zdecydowanie lepiej

Jeżeli interesuje was opinia osób odwiedzających Polskę, to mam dla was dobre wieści. W sieci bez trudu znajdziemy wpisy na blogach i relacje z wyjazdu nad Wisłę, które w większości przypadków pozostawiały skrajnie pozytywne wrażenie. Za co jesteśmy chwaleni? Ano między innymi za czystość właśnie. Tę na ulicach, na których nie walają się śmieci, przepełnione kosze czy worki porozrzucane na noc na chodnikach:

Mieszkając przez ostatnie kilka lat w Japonii, gdzie miejscami jest niemal nieskazitelnie, spodziewałem się zobaczyć dużo więcej śmieci i bałaganu w Warszawie. Nie! Szczerze mówiąc, jest prawdopodobnie tak czysto jak wtedy, gdy mieszkałem w Tokio, jeśli nie czyściej. Impact Teaching

Porównanie Warszawy do Tokio to już naprawdę coś. Ewidentnie nie mamy się czego wstydzić - niezależnie od pozycji w jakimś tam rankingu...