Do Dubaju z Warszawy wreszcie polecimy bezpośrednio. Ceny biletów zaskakują

Nowoczesne miasto położone na pustyni, nad brzegiem Zatoki Perskiej, gdzie temperatura przekracza wszelkie granice przyzwoitości, a deszcz nie pada całymi miesiącami, przyciąga swoim wszechobecnym bogactwem. Jeśli komuś znudziła się już Hiszpania, Grecja czy Turcja, to Dubaj jest najlepszą miejscówką, by poszerzyć swoje podróżnicze horyzonty.

Okazja jest ku temu wyjątkowo dobra, bo aż dwóch przewoźników właśnie uruchomiło bezpośrednie połączenia z Warszawą. Pierwsze zrobiły to nasze rodzime PLL LOT, a kilka dni później ze stolicy wystartował pierwszy samolot do Zjednoczonych Emiratów Arabskich linii Flydubai.

Wcześniej loty do Dubaju odbywały się z przesiadką, wydłużającą lot do nawet kilkunastu godzin, a ich cena była wygórowana. Wraz z rosnącą konkurencją ceny spadły, a długość lotu zmniejszyła się nawet do 6 godzin, co bardzo nas cieszy. Sprawdziliśmy, ile kosztuje bilet i byliśmy zaskoczeni, całe szczęście pozytywnie.

Najtańszy bilet LOT do Dubaju

Ceny wahają się w zależności od dnia i taryfy, miejscami znacząco. Jeśli lecimy z LOT-em, to z Warszawy do Dubaju za bilet w jedną stronę, dla jednej osoby, zapłacimy w najbardziej atrakcyjnej ofercie poniżej 820 zł. W taryfie Economy Saver możemy wziąć ze sobą tylko bagaż podręczny do 8 kg. Przysługuje nam też jedno darmowe pobranie e-prasy i posiłek w cenie biletu. Nie możemy zmienić rezerwacji, ani też zwrócić biletu.

Zdjęcie / Pixabay.com

Jeśli planujemy zabrać ze sobą większy bagaż do 23 kg, to musimy dopłacić 50 zł. W cenie biletu jest też dodatkowy bagaż do 23 kg dla niemowlęcia, wybór miejsca w samolocie i zmiana rezerwacji. Zwrot biletu możliwy jest za dopłatą, ale jeśli chcemy to zrobić gratis, to musimy wybrać taryfę za niecałe 920 zł.

Dla pasażerów, którzy cenią sobie pierwszeństwo przy wejściu na pokład, specjalne menu z bogatą ofertą napojów alkoholowych i komfortowe fotele w kameralnej kabinie, to polecamy klasę Premium. Zapłacimy za nią jednak dużo więcej, bo prawie 2500 zł, i to w najtańszej ofercie.

Największy komfort przelotu tradycyjnie czeka nas w klasie Business, gdzie oprócz wygodnego fotela i wolnego miejsca obok, otrzymamy niezrównany serwis pokładowy, który zaspokoi najbardziej wyszukane gusta. Za taki luksus zapłacimy prawie 4000 zł.

Zdjęcie / Pixabay.com

Bilet powrotny z Dubaju, w najtańszej ofercie, jest porównywalny cenowo. Najniższe ceny są dostępne tego samego dnia lub dnia następnego. Jeśli więc planujemy zabawić w Dubaju tylko dobę, to za 820-890 zł polecimy w niedzielę, a wrócimy w poniedziałek. Największe okazje cenowe dostępne są między Warszawą a Dubajem w niedziele i poniedziałki, a z powrotem w niedziele, poniedziałki i czwartki.

Flydubai z darmową wejściówką na Expo 2020

Flydubai latał już wcześniej do Dubaju z Krakowa, a obecnie uruchomił regularne, codzienne połączenie z Warszawy. Lot trwa stale 6 godzin. Do Dubaju polecimy w najtańszej ofercie za niecałe 770 zł, ale tylko z bagażem podręcznym do 7 kg. Przy większym bagażu do 20 kg zapłacimy 815 zł, a za 30 kg do 980 zł. Powrót jest o niecałe 60 zł droższy.

Zdjęcie / Pixabay.com

Za prawie 1000 zł mamy darmowy posiłek, możemy wybrać miejsce w samolocie oraz przeczytać e-prasę. Wszelkie udogodnienia czekają nas jednak dopiero w klasie biznesowej, za którą zapłacimy ponad 3000 złotych.

Co warto zobaczyć w Dubaju?

Wraz z każdym zakupionym biletem z Flydubai otrzymamy bezpłatną jednodniową wejściówkę na Wystawę Światową Expo 2020, która potrwa do końca marca 2022 roku i zwiedzi ją 18 milionów gości. Możemy zwiedzić pawilony 200 krajów, w tym również Polski. Nasz budynek jest architektonicznym dziełem sztuki, ukazującym siłę polskiego designu i kreatywność Polaków. Zaplanowano w nim aż tysiąc najróżniejszych wydarzeń.

Zdjęcie / Pixabay.com

Punktem numer jeden wycieczki do Dubaju jest oczywiście znalezienie się u stóp wysokiej na 828 metrów Wieży Chalify (Burj Chalifa) z widowiskową architekturą. Warto też odwiedzić niedawno otwarte Oko Dubaju (Ain Dubai). Komu znudzą się drapacze chmur, może wybrać się na pustynię, gdzie organizowane są rajdy po wydmach.

A co z hotelem w Dubaju?

W Dubaju możemy liczyć na całą paletę hoteli o różnym standardzie. Któryś z pewnością przypadnie nam do gustu, zwłaszcza, że hotele z pokojem 2-osobowym, których standard jest wyższy niż w Polsce, cenowo wypadają dużo lepiej niż u nas, są nowocześniej urządzone i mają więcej udogodnień. Duża część z nich oferuje standard Glamuor.

Zdjęcie / Pixabay.com

Z łatwością znaleźliśmy oferty za 200 zł za dobę, nawet z wliczonym w cenę śniadaniem, obiadem i kolacją, a także pięknym widokiem z balkonu na Zatokę Perską. Dubaj jest już w zasięgu naszej ręki. Dla jednej osoby na 3 dni to koszt nieco ponad 2000 zł. Są to kwoty konkurencyjne, a nawet tańsze z wyjazdami do najbardziej popularnych kurortów w Europie.