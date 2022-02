Elon Musk buduje podziemną pętlę wokół Miasta Hazardu

Elon Musk wierzy w swój projekt budowy sieci tuneli pod amerykańskimi metropoliami, dzięki którym będzie można ograniczyć problem korków i usprawnić transport. Od ubiegłego roku można już poruszać się elektrycznymi Teslami pierwszym krótkim tunelem prowadzącym do Las Vegas Convention Center. Teraz szef SpaceX kończy prace przy budowie drugiego odcinka do hotelu Resorts World.

Firma The Boring Company opublikowała na swoim profilu na Twitterze wideo przedstawiające maszynę do tunelowania o nazwie Prufrock-1, wyłaniającą się z ziemi w Resorts World. Nowa podziemna trasa ma zostać oddana do użytku za 2-3 miesiące. Na tym jednak się nie skończy. Firma Elona Muska otrzymała kontrakt od władz Las Vegas na budowę blisko 30-kilometrowej podziemnej pętli.

Reklama

Ma to być projekt historyczny dla Miasta Hazardu. Władze chcą by sieć tuneli usprawniających transport stała się wizytówką miasta, które stawia na najnowocześniejsze technologie. Cała sieć tuneli ma połączyć ze sobą najbardziej popularne części miasta. Plan zakłada budowę aż 50 stacji, pomiędzy którymi będzie można podróżować w pełni elektrycznymi Teslami.

Las Vegas nie jest jedynym amerykańskim miastem, które widzi potencjał w przeniesieniu transportu pod ziemię. Pierwszy testowy tunel powstał kilka lat temu w Los Angeles. Elon Musk chciał tam połączyć kilka dzielnic z międzynarodowym portem lotniczym LAX. Problemem są jednak przepisy, dlatego prace wstrzymano. Jakiś czas temu podziemne tunele miały powstać w Chicago, ale projekt porzucono.

Miliarder i jego The Boring Company chcą przekonać do swojego pomysłu władze miast, a najlepszym na to sposobem będzie w pełni działająca taka infrastruktura w jednej z metropolii. Za 2-3 lata, gdy już powstanie blisko 30-kilometrowa pętla pod Las Vegas, będzie można pokazać, że taka inwestycja się sprawdza. Wówczas może miliarderowi uda się pozyskać nowe kontrakty i zacząć wprowadzać transportową rewolucję.