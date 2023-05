Zmiana dotyczy osób, które będą odprawiać się w terminalu 3 na lotnisku w Dubaju.

Dostaną oni mobilną kartę pokładową pocztą elektroniczną lub SMS-em.

Podróżni, którzy dokonają odprawy online, będą mogli dodać kartę pokładową do Apple Wallet, Google Wallet albo pobrać ją z aplikacji Emirates.

To nie koniec zmian na lotnisku w Dubaju. Potwierdzenie nadania bagażu rejestrowanego także będzie elektroniczne - wysyłane e-mailem albo dostępne w aplikacji linii lotniczej.

Dlaczego Emirates rezygnuje z papierowych kart pokładowych?

Powód jest banalny. Linia chce w ten sposób zmniejszyć ilość marnowanego papieru. To rozwiązanie ma też zmniejszyć ryzyko zgubienia karty pokładowej.

Z mobilnej karty pokładowej można będzie korzystać podczas całej podróży - w strefie wolnocłowej, przy kontroli bezpieczeństwa, czy przy boardingu.

Co jednak w sytuacji, gdy mamy problem ze smartfonem? Wyczerpanie baterii; awaria lub błąd systemu; opóźnienie w doręczeniu wiadomości lub niemożność uzyskania dostępu do WiFi, sieci lub do pakietu transferu danych - to niektóre problemy, z którymi mogą zmagać się pasażerowie.

Wydrukowanie karty pokładowej przy stanowisku odprawy nadal będzie możliwe, ale trzeba to zgłosić obsłudze Emirates.

Zresztą dla niektórych pasażerów nadal może być wymagane wydrukowanie papierowej karty pokładowej. Dotyczy to na przykład niemowląt, osób niepełnoletnich bez opieki, pasażerów wymagających specjalnej opieki czy pasażerów podróżujących do USA.