Firma Qiddiya Investment Company (QIC), we współpracy z Intamin Amusement Rides, rozpoczęła proces projektowania kolejki Falcon’s Flight na początku 2022 r. Na wystawie International Association for Amusement Parks and Attractions (IAAPA) 2023 w Orlando ujawniła zaś więcej szczegółów, w tym model wagoników czy samej przejażdżki, która jak czytamy w oficjalnym oświadczeniu prasowym obejmuje "najwyższą wolnostojącą konstrukcję kolejki górskiej z parabolicznym wzniesieniem, umożliwiającym przeżycie stanu nieważkości".

Bije rekord za rekordem

Pierwsza w historii kolejka górska typu Exa, czyli przekraczająca barierę wysokości 600 stóp, czyli blisko 200 metrów, planuje pobić zresztą także kilka innych rekordów. I tak, oferować będzie nie tylko najwyższy spadek, pokonując obecnego rekordzistę Kingda Ka w Six Flags Great Adventure, który mierzy 139 metrów, ale i zostanie najdłuższą kolejką górską na świecie, mierzącą 4,2 km, wyraźnie pokonując Steel Dragon 2000 w parku rozrywki Nagashima Spa Land w Japonii, która mierzy 2,4 km. Ponadto, maksymalna prędkość wynosząca 251 km/h oznacza, że Formula Rossa w Ferrari World w Abu Zabi, która osiąga prędkość maksymalną 240 km/h, będzie musiała zadowolić się drugim miejscem.

Reklama

Wideo youtube

Tylko dla ludzi o mocnych nerwach

W szczegółach ujawnionych na IAAPA pomysłodawcy przekonują jednak, że podróżujący nie będą potrzebowali żadnego sprzętu ochronnego, ponieważ każdy rząd 14-osobowego pociągu będzie wyposażony w przednią szybę chroniącą przed "żywiołami". Pierwszy wagonik Falcon’s Flight został artystycznie wykonany na wzór głowy sokoła i może pomieścić dwóch pasażerów, a kolejne mieszczą po czterech pasażerów i mają otwartą konstrukcję, która wzmacnia poczucie prędkości, zapewniając ekscytujące wrażenia przypominające lot.



Aby osiągnąć rekordową prędkość maksymalną, Falcon's Flight wykorzysta trzy liniowe silniki synchroniczne (LSM). Gdy pasażerowie wyruszają w podróż, pierwszy silnik wyrzuca pociąg ze stacji, prowadząc kolejkę górską przez zakręty i zapewniając ekscytujące chwile nieważkości przed dotarciem do podstawy klifu. Tu drugi LSM przyspiesza pociąg do 160 km/h, wpychając gości na szczyt klifu, a następnie kolejka manewruje blisko ziemi, po czym zatacza koło, przygotowując grunt pod największy spadek.

Falcon's Flight zawiera również "bardzo duże" koła jezdne ze specjalnie zaprojektowanymi obręczami, aby zapewnić doskonałe chłodzenie. Projekt ten odpowiada na wyzwania związane z dużymi prędkościami i podwyższonymi temperaturami na pustyni w Arabii Saudyjskiej. Warto jednak pamiętać, że "Sokół" to tylko jedna z 28 atrakcji Six Flags Qiddiya, która obejmie obszar blisko 32 hektarów podzielony na sześć tematycznych krain.