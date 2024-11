Spis treści: 01 Flixtrain otrzymał zgodę na działalność

02 Pociąg z Warszawy do Berlina

03 Czekamy na ceny

Flixtrain otrzymał zgodę na działalność

Możemy spodziewać się, że za jakiś na tory w Polsce wyruszą pociągi nowego przewoźnika. Chodzi o Flixtrain, czyli operatora należącego do tej samej grupy, co Flixbus - przewoźnika autokarowego, oferującego trasy w wielu krajach Europy, w tym również w Polsce. Tym razem w naszym kraju działać zacznie Flixtrain, który właśnie otrzymał zgodę na rozpoczęcie przewozu osób.

Według planów firmy, pierwsze pociągi Flixtrain mają wyruszyć w naszym kraju w grudniu 2025 - czyli za nieco ponad rok. O jakiej trasie mowa? Planowane jest uruchomienie dwóch par połączeń między Warszawą a Berlinem. Co ważne, pociąg ten będzie obsługiwać wyłącznie pasażerów międzynarodowych.

Reklama

Pociąg z Warszawy do Berlina

Dla pasażerów oznacza to przede wszystkim, że niemożliwy będzie zakup biletu na trasę w obrębie kraju. O ile pociąg wyruszy z Warszawy i przed dotarciem do Berlina zatrzyma się również w Poznaniu, to nie da rady zakupić biletu wyłącznie na taki odcinek. Pasażer musi nabyć prawo do przejazdu do dworca w Niemczech.

Jak będzie przebiegać trasa? Znamy planowany rozkład:

Warszawa Wschodnia

Warszawa Centralna

Warszawa Zachodnia

Poznań Główny

Berlin Ostbahnhof

Berlin Hauptbahnhof

Dziennie wyruszać będą dwa składy. Pierwszy ruszy z Warszawy o 8:03 (w Poznaniu o 10:37), a do Berlina Głównego dojedzie o 13:06. Drugi pojedzie z naszej stolicy o 16:03 (Poznań o 18:37), a w Berlinie zamelduje się o 20:59.

Pociągi z Berlina wyruszą odpowiednio o 8:52 i 14:52. Warto pamiętać, że w przypadku trasy z Warszawy, postoje w Polsce są tylko do wsiadania, nie ma możliwości połowicznego odbycia trasy. Analogicznie działa to i w drugą stronę, gdy pociąg kursować będzie z Berlina, nie wsiądziemy do niego w Poznaniu, aby pojechać do Warszawy. Oznacza to, że na polu krajowym Flixtrain nie będzie de facto konkurować z PKP.

Czekamy na ceny

Na razie nie wiadomo nic na temat samego składu pociągu, choć pewne jest, że podstawowa klasa podróży nie będzie ustępować 2. klasie ze znanych nam pociągów. Co ciekawe, czas na przejechanie całej trasy jest podobny do tego oferowanego przez PKP Intercity - z tą różnicą, że polski przewoźnik oferuje więcej przystanków po drodze.