Gdzie jest ciepło w październiku, listopadzie i grudniu? Wakacje po sezonie

Oprac.: Tomasz Wróblewski Podróże

Październik, listopad i grudzień - trzy ostatnie miesiące w roku nie zachęcają do urlopu w Polsce. Kiedy za oknem jest szaro i ponuro, a temperatury są coraz niższe, aż kusi, by spakować walizkę i wyjechać do ciepłych krajów. Tylko gdzie szukać ciepła po wakacyjnym sezonie?

Zdjęcie Widok balonów nad wzgórzami Kapadocji jest niezwykłym przeżyciem dla każdego. Turcja to idealne miejsce na urlop w październiku. / 123RF/PICSEL