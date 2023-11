Spis treści: 01 Gdzie jest ciepło w styczniu? Europejskie wojaże

02 Gdzie jest ciepło w lutym? Czas na egzotykę

Gdzie jest ciepło w styczniu? Europejskie wojaże

Najwyższe temperatury w Europie są odczuwane w rejonie Morza Śródziemnego i na południowym wybrzeżu kontynentu. Odwiedzenie tych słonecznych miejsc w styczniu, czyli poza sezonem, pozwala zaoszczędzić pieniądze na wycieczce, a jednocześnie daje poczucie letniego urlopu w środku zimy.

Jakie miejsca w Europie warto odwiedzić w styczniu? Gdzie jest ciepło?

Grecja, Ateny - zwłaszcza ze względu na możliwość spokojnego zwiedzenia Akropolu bez narażenia na tłumy turystów i ekstremalne upały.





- zwłaszcza ze względu na możliwość spokojnego zwiedzenia Akropolu bez narażenia na tłumy turystów i ekstremalne upały. Teneryfa - za jej odwiedzeniem przemawiają piękne, prawie puste plaże w styczniu, możliwość pieszych wycieczek np. na wulkan Teide i wysokie temperatury.





- za jej odwiedzeniem przemawiają piękne, prawie puste plaże w styczniu, możliwość pieszych wycieczek np. na wulkan Teide i wysokie temperatury. Sycylia - to gwarancja dobrej pogody w styczniu, a do tego dziewicze plaże, piękne krajobrazy i pyszne jedzenie.





- to gwarancja dobrej pogody w styczniu, a do tego dziewicze plaże, piękne krajobrazy i pyszne jedzenie. Hiszpania, Sewilla - jest jednym z najlepszych ciepłych zimowych miejsc w Europie. Oferuje możliwość zanurzenia się w hiszpańskiej kulturze i odkrywania jej zabytków. Jednak trzeba pamiętać, że stolica Andaluzji nie leży bezpośrednio nad morzem.





- jest jednym z najlepszych ciepłych zimowych miejsc w Europie. Oferuje możliwość zanurzenia się w hiszpańskiej kulturze i odkrywania jej zabytków. Jednak trzeba pamiętać, że stolica Andaluzji nie leży bezpośrednio nad morzem. Malta - to wyspa z krystalicznie czystym morzem oraz słońcem, które świeci przez 300 dni w roku. Zimą można tu liczyć na 21 stopni Celsjusza, więc nie najgorzej jak na europejskie wojaże.



Zdjęcie Malta to atrakcyjne miejsce o każdej porze roku. / pixemac



- to wyspa z krystalicznie czystym morzem oraz słońcem, które świeci przez 300 dni w roku. Zimą można tu liczyć na 21 stopni Celsjusza, więc nie najgorzej jak na europejskie wojaże. Cypr - ma 340 słonecznych dni w roku. Dlatego jeśli chcesz się cieszyć latem w środku zimy, a nie zamierzasz lecieć bardzo daleko, wybierz to państwo. Pustynne krajobrazy, imponujący kolor morza oraz liczne stanowiska architektoniczne na pewno Cię zachwycą.





- ma 340 słonecznych dni w roku. Dlatego jeśli chcesz się cieszyć latem w środku zimy, a nie zamierzasz lecieć bardzo daleko, wybierz to państwo. Pustynne krajobrazy, imponujący kolor morza oraz liczne stanowiska architektoniczne na pewno Cię zachwycą. Madera - to wyspa na środku Oceanu Atlantyckiego. Już samo lądowanie jest ekstremalne z uwagi na jeden z najkrótszych pasów na świecie. Madera zachwyca roślinnością, którą można podziwiać praktycznie przez cały rok oraz przyjemnymi temperaturami. W końcu nie bez powodu jest nazywana wyspą wiecznej wiosny.

Gdzie jest ciepło w lutym? Czas na egzotykę

Luty, szczyt sezonu zimowego w Polsce, jest dobrym miesiącem dla fanów sportów zimowych. Jednak, kiedy ktoś tęskni za słońcem, na różnych kontynentach świata czekają na niego miejsca ze wspaniałymi plażami, wysokiej jakości hotelami i krystalicznie czystą wodą.

To czyste zaproszenie do relaksu, nurkowania, żeglowania i wypoczynku na pięknych plażach świata. W lutym warto więc postawić na egzotyczne wakacje z temperaturą otoczenia nawet do 30 stopni Celsjusza. Co ciekawe, to właśnie oddalone od Europy kierunki cieszą się w tym okresie największą popularnością.

Wśród nich królują:

Kuba - od listopada do marca temperatury są łagodne, a wilgotność jest mniejsza, co sprawia, że jest to jeden z najlepszych okresów na wizytę w tym kraju.

- od listopada do marca temperatury są łagodne, a wilgotność jest mniejsza, co sprawia, że jest to jeden z najlepszych okresów na wizytę w tym kraju. Dominikana - rajski kraj z turkusową wodą i drobnym piaskiem ma wszystko, czego można oczekiwać od tropikalnej karaibskiej wyspy w środku zimy. Dobre kurorty, wilgotny klimat tropikalny, z temperaturami w zakresie od 28 do 30oC, wiele atrakcji i mnóstwo rozrywki.

- rajski kraj z turkusową wodą i drobnym piaskiem ma wszystko, czego można oczekiwać od tropikalnej karaibskiej wyspy w środku zimy. Dobre kurorty, wilgotny klimat tropikalny, z temperaturami w zakresie od 28 do 30oC, wiele atrakcji i mnóstwo rozrywki. Malediwy - zima to najlepszy czas, by zobaczyć ten raj na własne oczy. Egzotyczny świat, nieziemski kolor wody i przy okazji mnóstwo wodnych atrakcji: od kąpieli przez żeglowanie i nurkowania po windsurfing.

- zima to najlepszy czas, by zobaczyć ten raj na własne oczy. Egzotyczny świat, nieziemski kolor wody i przy okazji mnóstwo wodnych atrakcji: od kąpieli przez żeglowanie i nurkowania po windsurfing. Zanzibar - plaże z drobnym białym piaskiem, turkusowe morze, gęsta roślinność, miasta i ludzie o zwyczajach wywodzących się z różnych dawnych afrykańskich kultur. Prawdziwa perełka na styczniowy urlop.

- plaże z drobnym białym piaskiem, turkusowe morze, gęsta roślinność, miasta i ludzie o zwyczajach wywodzących się z różnych dawnych afrykańskich kultur. Prawdziwa perełka na styczniowy urlop. Jamajka - najlepszy czas na wizytę w tym miejscu to styczeń i luty, kiedy pogoda jest przyjemna, ze średnią temperaturą około 25 stopni Celsjusza. Okazjonalnie mogą wystąpić pochmurne i chłodniejsze dni.

Dużą popularnością w środku zimy cieszą się również wyjazdy:

na niezwykły Półwysep Jukatan w Meksyku (Cancun),

na Seszele, gdzie można liczyć na spokój i naturalnie piękne plaże,

do Kenii ze względu na możliwość połączenia plażowania z niezapomnianymi wycieczkami w głąb sawanny.

Ciekawy urlop można spędzić również w środku zimy. Wystarczy wybrać odpowiedni kierunek, zarezerwować wyjazd i nawet już w dniu wylotu rozkoszować się ciepłem promieni słonecznych w innym kraju.

