Indie w pigułce. Gdzie leży Sri Lanka?

Sri Lanka leży w Azji Południowej na wyspie Cejlon oraz wielu jej malutkich wysepkach. Leży na Oceanie Indyjskim na południowy wschód od Indii. Zyskała nawet przydomek "łza z policzka Indii", ponieważ ma kształt łzy, a od tego kraju oddzielają ją wody cieśniny Palk i zatoka Mannar.

Sri Lanka mierzy nieco ponad 65 tys. km2 powierzchni i liczy około 21 mln mieszkańców. Umownie ma dwie stolice. Jedna to największe miasto Kolombo, dawna stolica legislacyjna, a obecnie stolica gospodarcza i biznesowa. Od 1982 roku oficjalną stolicą Sri Lanki z siedzibą parlamentu i rządu jest Sri Dźajawardanapura Kotte (w skrócie Kotte).

Kiedy jechać na Sri Lankę i ile trwa lot?

Klimat Sri Lanki jest tropikalny, co oznacza w miarę stabilne temperatury przez cały rok. Opady deszczu dzielą się na dwa okresy, jeden suchy i jeden deszczowy, w zależności od regionu wyspy. Monsuny są charakterystyczne dla Indii i na Sri Lance występują również w łagodniejszej formie, ale przez cały rok. Kraj można odwiedzać w każdym miesiącu, ponieważ istnieją różnice klimatyczne między jego dwoma wybrzeżami.

Jak to działa? Kiedy pora deszczowa zagości na zachodnim i południowym wybrzeżu, a odbywa się to od kwietnia do września, idealnym rozwiązaniem jest odwiedzenie wschodniego wybrzeża kraju. A kiedy na wschodnim wybrzeżu panuje pora deszczowa, od października do marca, idealnym rozwiązaniem jest odwiedzenie zachodniego i południowego wybrzeża Sri Lanki. Luty jest miesiącem, w którym pogoda będzie sprzyjająca w całym kraju. Styczeń i marzec mogą mieć mniej opadów, a najwięcej przypada ich na okres od maja do lipca. Jednak można podróżować tam przez cały rok, wystarczy wybrać tylko odpowiednie miejsce.

Oczywiście wcześniej trzeba się jakoś dostać na wyspę, a do tego niezbędny będzie bilet lotniczy. Ile trwa lot na Sri Lankę? Bezpośredni zajmuje około 8-9 godzin. Jednak ten z przesiadką może znacznie wydłużyć czas podróży nawet do 17-20 godzin.

Zdjęcie Most Dziewięciu Łuków na Sri Lance. / 123RF/PICSEL

Co trzeba zobaczyć na Sri Lance? 8 miejsc na trasie wycieczki

Tropikalny klimat przez cały rok nie jest jedynym powodem, dla którego warto odwiedzić Sri Lankę. Na trasie wycieczki warto uwzględnić kilka ważnych i pięknych miejsc.

Parki narodowe. Na Sri Lance trzeba wybrać się na safari. Najbardziej znane to Park Narodowy Yala i Park Narodowy Udawalawe. Na pewno zobaczysz na żywo słonia i wiele więcej egzotycznych zwierząt.



Sigiriya, czyli Lwia Skała. To starożytna skalna forteca położona w centrum dystryktu Matale, w pobliżu miasta Dambulla w prowincji centralnej na Sri Lance. Ma około 200 metrów wysokości, a miejsce to ma istotne znaczenie historyczne i archeologiczne w kraju.



Skała Pidurangala, czyli budżetowa Sigiriya. Sam spacer na szczyt jest świetną zabawą, a gdy już znajdziesz się na szczycie, możesz cieszyć się pięknymi widokami. Z niej widać też słynną Lwią Skałę i piękne zachody słońca.



Miasteczko Nuwara Eliya. Jest ukryte wśród pól herbacianych. Budynki z epoki kolonialnej, hotele w stylu Tudorów i zadbane ogrody sprawiają, że jest to miasto z epoki. Nie zapomnij odwiedzić Ogrodu Botanicznego Hakgala, który jest atrakcją często pomijaną na bardziej tradycyjnych trasach wycieczek. Daj się oczarować temu małemu, urokliwemu i przytulnemu miastu!



Plantacje herbaty. Sri Lanka to kraj herbaty, a w Nuwara Eliya znajdziesz pola herbaciane starożytnego Cejlonu i plantacje, które można odwiedzić. Warto udać się do jednej z najbardziej znanych i podobno najstarszej fabryk, Pedro Estate, gdzie degustacje herbat są traktowane z nadzwyczajnym szacunkiem dla tego naparu.



Wzgórze Drzewa Kokosowego. To najsłynniejsza, ale z pewnością także najpiękniejsza część południowej Sri Lanki. Znajduje się w miasteczku Mirissa, a nazwa mówi sama za siebie: wzgórze pełne kokosowych palm. Jest to lokalizacja popularna wśród osób, które chcą zrobić naprawdę idealne zdjęcie z podróży.



Górska miejscowość Ella i Most Dziewięciu Łuków. Niesamowite wrażenie robi nie tylko most, ale także otaczające go otoczenie. Ponadto most znajduje się w odległości krótkiego spaceru od centrum miasta i prowadzi do innego ważnego punktu orientacyjnego Elli, Little Adams Peak. Z tego szczytu można podziwiać najpiękniejszy wschód słońca na Sri Lance.



Miasteczko i złota świątynia Dambulla. Trudno odmówić sobie wizyty w tym świętym miejscu. Tym bardziej że świątynia zachwyca złocony, wysokim na 30 metrów posągiem siedzącego Buddy i jest wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Zdjęcie Sri Lanka słynie z plantacji herbaty. Koniecznie warto je zobaczyć. / 123RF/PICSEL

Co warto zobaczyć na Sri Lance, gdy starczy czasu? Przy dłuższych pobytach warto odwiedzić jeszcze:

kolonialne miasteczko Galle;

ruiny pierwszych, starożytnych stolic: Anuradhapury i Polonnaruwy;

Świątynię Zęba w Kandy.

Warto również zainteresować się tym, jak wygląda tradycyjny połów ryb u wybrzeży np. Ahangama, Koggala lub Thalarambe oraz spróbować swoich sił w surfingu w Mirissie.

Czy Sri Lanka jest bezpieczna? Wszystko, co musisz przed lotem

Pomimo niedawnych ataków terrorystycznych (rok 2019) i pandemii Covid-19, Sri Lanka nadal jest uważana za bezpieczny kierunek dla turystów. Życie toczy się normalnie, hotele i firmy działają, chociaż widać oznaki zwiększonego bezpieczeństwa. Niestety zła sława minionych wydarzeń spowolniła ruch turystycznych na Sri Lankę. Tymczasem rozboje i przestępstwa z użyciem przemocy są rzadkie. Mimo to należy zachować podstawowe środki ostrożności, tak jak wszędzie indziej. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie odradza wyjazdu, lecz apeluje, by po prostu być bardziej uważnym.

Co jeszcze warto wiedzieć przed lotem na Sri Lankę? Oto kilka kluczowych informacji

Dolary czy euro? Jaka waluta obowiązuje na Sri Lance? Na Sri Lankę należy zabrać dolary lub euro, które trzeba wymienić na lotnisku, w miejskim kantorze lub w banku na lokalną walutę. Jest nią rupia lankijska, czyli LKR i to ona obowiązuje w kraju. Nie można płacić innymi walutami.

Jakie szczepienia przyjąć przed wyjazdem na Sri Lankę? Nie ma listy obowiązkowych szczepień przed podróżą na Sri Lankę. Warto jednak profilaktycznie przyjąć szczepienia przeciw WZW typu A i B, durowi brzusznemu oraz tężcowi.

Czy na Sri Lankę potrzebna jest wiza? Tak, trzeba uzyskać zgodę na wjazd. Należy wypełnić elektroniczny formularz Electronic Travel Authorization (ETA). Po przylocie urzędnik imigracyjny będzie żądał okazania paszportu oraz kopii potwierdzenia zgody na wjazd (ETA).

Sri Lanka to świetne miejsce na wędrówki z plecakiem lub po prostu miłe wakacje. Dużą zaletą jest to, że jest stosunkowo małym krajem, więc odległości do przebycia nie będą duże. Można wiele zwiedzić i poczuć indyjską kulturę.