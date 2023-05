W Atenach poza akropolem znajdziemy również szereg pozostałości po starożytnych - choć nie tylko, bo dla fanów sportu ciekawostką okaże się opuszczony stadion olimpijski. Po zapoznaniu się z Teatrem Dionizosa czy Łukiem Hadriana warto spróbować greckiej kuchni. Prosta, a smaczna - nie brak w niej oliwek, serów czy mięs. Oryginalną grecką sałatkę spróbujemy już za kilka euro, więc na pewno nie jest to najdroższe miejsce w Europie.

Valetta i Malta - klasyczny city break

Malutkie wyspiarskie państwo na południe od Włoch już dawno zostało "odkryte" przez polskich turystów. Valetta, podobnie zresztą jak i reszta wysp Malty oraz Gozo, przyciąga wielu ciekawych świata Polaków. To zrozumiałe - jest tam ciepło, pięknie i relatywnie niedrogo. Loty na Maltę są dostępne z kilku polskich lotnisk, a na miejscu można bezproblemowo zwiedzić cały kraj w ciągu jednego weekendu - świetnie działa komunikacja miejska.

Zdjęcie Maltańska Mellieha to nie tylko pełna zabytków miejscowość, ale i ważny plener filmowy! / materiały prasowe

Malta to miejsce, w którym wszystko wydaje się być wygodnym do podróżowania. City break w Valettcie (stolicy kraju) można zorganizować dzięki dużej bazie noclegowej w hotelach lub AirBnb, a do tego łatwo korzystać np. z miejskich autobusów. Zresztą, do większości atrakcji w mieście dotrzemy piechotą. Jeżeli znudzi nam się zgiełk, to możemy śmiało wybrać się na którąś z plaż, lub po prostu popłynąć na drugą wyspę, czyli Gozo - tam napotkamy bardziej tradycyjny pejzaż, odmienny od nowoczesnej Valetty. Choć równie urokliwy.

City break we Włoszech - prawie jak Mediolan

Jednym z popularniejszych połączeń lotniczych z Polski do Włoch jest to na lotnisko Bergamo. Lotnisko położone jest 50 kilometrów od Mediolanu, ale wcale nie musimy tam szukać pociągu czy autobusu do metropolii - Bergamo również ma wiele do zaoferowania. Jakie są plusy takiego, co by nie mówić, nietypowego rozwiązania?

Na pewno ceny. Bergamo jest niewielkie, liczy sobie prawie 10 razy mniej mieszkańców niż Mediolan (nieco ponad 120 tysięcy). To sprawia, że posiłki w restauracjach czy noclegi są wycenianie o wiele rozsądniej, niż w dużym mieście. A nadal możemy skosztować tam włoskich specjałów popijanych wyjątkowym winem. Jeżeli kulinarny city break nie wypełnia waszych oczekiwań, to warto przespacerować się do bazyliki Santa Maria Maggiore.

Bułgarski city break - Burgas

Byliście w Bułgarii? To popularny kierunek rodzimych turystów, który poza zabytkami ma do zaoferowania również świetną pogodę latem i wiele plaż nad Morzem Czarnym. Jeżeli jest wiosna lub lato, a wy chcecie gdzieś wyskoczyć na weekend, to jest to jedna z najlepszych opcji na city break. Tym bardziej, że i lotów z Polski jest sporo - poza naszym LOTem, latają również low-costy.

Zdjęcie Burgas w Bułgarii - city break na plaży. / Albin Marciniak/East News / East News

Burgas to nie tylko plaże, restauracje serwujące rybę i bogate życie nocne. W mieście znaleźć można szereg świetnych muzeów (w tym np. Muzeum Archeologiczne) czy parków. Znaleźć tam można również polski akcent - poza turystami, oczywiście. Mowa o pomniku Adama Mickiewicza. Miejsce o tyle godne polecenia, że świetnie sprawdzi się na krótki urlop nawet wiosną.

Rzym - city break w Wiecznym Mieście

Wróćmy na chwilę do Włoch - tak, jak na chwilę można wpaść do Rzymu, aby poczuć magię tego miejsca. Po dotarciu do stolicy Włoch otworzą się przed nami wrota do czasów dawno minionych, w których swoją świetność miał Panteon, Koloseum czy Forum Romanum. Czy Rzym jest tani? To zależy - niedrogie loty są dostępne, podobnie jak i transport do i w mieście. Baza noclegowa jest bogata, przez co da się znaleźć niedrogi nocleg. Podobnie jak z jedzeniem - wystarczy zejść z głównego szlaku turystów.

Zdjęcie Gdyby nie zniszczenia spowodowane działaniami zewnętrznymi jak wojny czy grabieże, rzymski beton pozwoliłby nam dziś na oglądanie Koloseum w pełnej okazałości / 123RF/PICSEL

Poza szeregiem turystycznych "klasyków" jak np. Koloseum, wycieczka do Rzymu pozwala odwiedzić najmniejsze państwo świata, czyli Watykan. Zasadniczo ogromną zaletą włoskiej stolicy jest fakt, że sama przechadzka ulicami jest atrakcją - a za to się przecież nie płaci. Jeżeli jesteśmy w stanie spędzić trochę czasu na planowaniu, to i taki city break będzie niedrogi.