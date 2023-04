Majówka jest szczególnym czasem, w którym człowiek zazwyczaj bierze kilka dni urlopu i wyjeżdża, by naładować baterie. Ciekawych miejsc w naszym kraju jest bardzo wiele, jednakże część z nich jest albo przereklamowana, albo "oklepana", lub też pełna turystów i gwaru. Poniżej przedstawiamy krótką listę nietypowych miejsc w Polsce, do których można się wybrać na majówkę.

Kompleks Riese - gratka dla fanów historii

Kompleks Riese jest nieoczywistym wyborem na wiosenny czas wypoczynku. Jednakże jest to miejsce niosące "potężną dawkę historii". Ponadto zwiedzanie ruin można podciągnąć pod aktywne spędzanie czasu.

Reklama

Kompleks znajduje się w województwie dolnośląskim. System budynków i podziemnych tuneli jest największym projektem górniczo-budowlanym nazistowskich Niemiec. Wydrążone w ziemi i w skałach korytarze łączą poszczególne miejsca w Górach Sowich oraz zamek Książ. Co ciekawe, nie wiadomo, w jakim konkretnie celu miał powstać ten olbrzymi kompleks, lecz twierdzi się, że miał być m.in. jedną z kwater głównych Hitlera.

Projekt Riese (niem. Olbrzym) nie został dokończony, lecz do tej pory pozostało wiele olbrzymich i długich tuneli, podziemnych sal, czy korytarzy, z których wiele do tej pory jest nieprzebadanych i nieodkrytych. Swego czasu media obiegła wiadomość, że w podziemnych systemach może być ukryty sławny Złoty Pociąg.

System składa się z siedmiu pomniejszych kompleksów, z których dostępny do zwiedzania jest Książ (otwarty codziennie w godz. 10:00-18:00), Podziemne Miasto Osówka (otwarte codziennie w godz. 10:00-18:00), Rzeczka (od poniedziałku do piątku 9:00-17:00, a w weekend i święta 9:00-18:00) oraz Włodarz (otwarty codziennie w godz. 9:00-19:00). Wybierając się do podziemnego kompleksu, należy wziąć ze sobą w dodatkowe nakrycie, gdyż temperatura wewnątrz systemu może spaść nawet do 5 stopni Celsjusza.

Zdjęcie Podziemne tunele w kompleksie Osówka / 123RF/PICSEL

Muzeum Mydła i Historii Brudu - wycieczka akurat na majówkę

Jednym z najbardziej niezwykłych muzeów w naszym kraju jest Muzeum Mydła i Historii Brudu w Bydgoszczy. Można tutaj znaleźć szczegółowe informacje dotyczące produkcji mydła, a także akcesoria i eksponaty związane z utrzymywaniem higieny.

Muzeum w 2013 roku nominowane było do 7 nowych Cudów Polski, a w 2015 roku miejsce to zostało wybrane najciekawszym muzeum w Polsce przez National Geographic Traveler. Warto zauważyć, że placówka odznacza się w skali całej Europy, gdyż podobnych miejsc na naszym kontynencie jest zaledwie garstka.

Wchodząc do środka, zagłębimy się w historię brudu i higieny - zobaczymy tu aspekty codziennego życia pod zupełnie innym i nieznanym kątem. Prześledzimy wszelkiego typu zmiany w sposobach dbania o ciało od czasów starożytnych po współczesność. Zwiedzający mogą podziwiać m.in. średniowieczną łaźnię, żeliwne wanny z XIX wieku, czy też XIX-wieczny pokój kąpielowy. Oczywiście nie zabraknie też specjalnych urządzeń do mycia i kąpieli, w tym pierwowzoru prysznica, czy pierwszej przenośnej toalety. Ponadto możliwe jest wzięcie udziału w warsztatach Obwoźnej Pracowni Mydła i samodzielnie tworzyć mydła w zaimprowizowanym laboratorium na miejscu.

Zdjęcie Muzeum Mydła i Historii Brudu / pit1233/ Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication / Wikipedia

Tajemnicza polska piramida w Rapie

Nie każdy o tym wie, ale w Polsce można również spotkać piramidy. Oczywiście nie są wielkości egipskich piramid, poza tym są od nich znacznie młodsze. Piramida, o której mowa znajduje się we wsi Rapa na Mazurach i została wybudowana w 1811 roku. Nietypowa budowla o wysokości prawie 16 metrów jest rodzinnym grobowcem pruskiego rodu baronów von Fahrenheid.

Baron Friedrich von Fahrenheid był zafascynowany starożytnym Egiptem, a także historiami mówiącymi, że piramidy posiadają niezwykłe właściwości. Dlatego tez postanowił wybudować konstrukcję wzorowaną na grobowcach faraonów. Niektóre źródła mówią, że baron chciał również, aby zarówno jego szczątki, jak i szczątki jego rodziny poddały się naturalnej mumifikacji. Co ciekawe, mimo bardzo wilgotnych warunków, ciała faktycznie uległy mumifikacji. W sumie w grobowcu pochowano siedem osób, w tym samego pomysłodawcę.

Przez wiele lat miejsce to było regularnie niszczone i grabione. Dopiero w ostatnich latach budynek został wpisany na listę zabytków i wyremontowany. Według jednej z miejscowych legend w okolicy miała miejsce zaraza, która wybiła całe bydło. Mieszkańcy stwierdzili, że odpowiedzialnymi za to wszystko są ciała leżące w piramidzie — miały być złymi marami, które wychodzą z grobowca po zmroku. By walczyć ze złymi mocami, ludność miała pozbawić mumie głów.

Zdjęcie Tajemniczy grobowiec w kształcie piramidy we wsi Repie / Lesnydzban/ Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license / Wikipedia

Krzywy Las pod Gryfinem - dzieło sił nadprzyrodzonych?

Kolejną nietypową atrakcją na majówkę na naszej liście jest Krzywy Las położony w województwie zachodniopomorskim. Miejsce to jest idealnym celem dla pieszych wędrówek. Obecnie obszar ten jest pomnikiem przyrody o powierzchni około 0,33 ha. To, co wyróżnia ten las na tle innych, jest to, że około 50 drzew jest mocno zdeformowanych - uginają się one pod kątem około 90 stopni i około 20 cm nad ziemią. Ich wiek szacuje się na około 89 lat.

Jak powstał ten dziwaczny las? Według jednej z teorii drzewa miały zostać specjalnie ukształtowane przez ludzi — miały się one stać tzw. krzywulcami, które są wykorzystywane w celach stolarskich. Inną teorią jest, że na tym obszarze miała miejsce potężna wichura, która połamała część drzew. Wskutek dalszego wzrostu miał się wykształcić widoczny obecnie krzywy las. Oczywiście nie zabrakło też legend, które mówią o działaniach sił nadprzyrodzonych, w tym samego diabła. W tym miejscu miał również lądować statek UFO.

Zdjęcie Zobaczenie na własne oczy Krzywego lasu z pewnością zapada w pamięć / 123RF/PICSEL

Muzeum Tanich Win - znajdzie się koneser?

Miejscem, gdzie raczej nie zabierze się swoich pociech, jest... Muzeum Tanich Win w Szklarskiej Porębie, które znajduje się ono w budynku Chaty Walońskiej. Można tutaj podziwiać ekspozycję około 120 butelek tanich win i ich etykiet. Niektórzy koneserzy mogą znać większość z nich, lecz z pewnością nie znają wszystkich.

Warto zaznaczyć, że spora część zbiorów jest darem aktora Stefana Friedmanna. Wśród eksponatów można zauważyć takie rarytasy jak "Czar Teściowej", "Belzebub", "Mocny Walduś K.", czy "Maryś osiemnastka mocne przeżycie", a także bardziej znaną "Pokusę", "Dzban Leśny", czy "Patykiem Pisane" - butelki posegregowane są tematycznie, jest nurt filozoficzno-polityczny, czy nurt animalistyczny. Należy podkreślić, że zwiedzanie jest bezpłatne, lecz należy umówić się wcześniej na wizytę.

Wideo youtube

Inne ciekawe atrakcje na majówkę w Polsce

Oprócz wymienionych powyżej miejsc warto zastanowić się nad odwiedzeniem takich perełek jak urokliwe miasto Reszel w województwie warmińsko-mazurskim, Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego w województwie lubuskim, zamku Kliczków, który posadowiony jest na wygasłym wulkanie, Kaplicy Czaszek w Kudowie-Zdroju, czy Krzywej Wieży w Ząbkowicach Śląskich.

Ciekawe pod względem przyrodniczym jest również skrzyżowanie rzek w Wągrowcu oraz anomalia grawitacyjna w Karpaczu. Ponadto nie każdy wie, ale można spędzić noc w kopalni w podziemnym uzdrowisku w Wieliczce. Niesamowitych i dziwacznych miejsc w Polsce jest mnóstwo, warto je poznać, chociaż w małym stopniu.